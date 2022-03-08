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上弦月浮現2英文字母 專家解析成因

中央社／台北8日電
月相在上弦前後幾小時內，會有2個英文字母V、X，因「明暗效應」（Clair-obscur effect）短暫浮現於月球中間明暗交界線上。(取材自維基百科共享資源)
月相在上弦前後幾小時內，會有2個英文字母V、X，因「明暗效應」（Clair-obscur effect）短暫浮現於月球中間明暗交界線上。(取材自維基百科共享資源)

月球是離地球最近且最易觀賞的星體，不過鮮少有人注意到，每逢上弦，月球的明暗交界處都會浮現2個英文字母。台北市立天文館為了解析這個謎團，將在10日晚間直播說明。

私人商業太空旅行時代即將來臨，台北市立天文科學教育館搶在民眾真的有機會搭上火箭、離開地球之前，推出「月球旅行團」系列教育活動，要讓民眾一睹這顆星體的美麗。

台北市立天文科學教育館今天發布新聞稿表示，由於月球運行時速高達3600多公里，相當於音速的3倍，因此它的受光面會不斷移動，月面地形光影也隨之快速變化，常常形成不可思議的景觀。

天文館指出，月相在上弦前後幾小時內，會有2個英文字母V、X，因「明暗效應」（Clair-obscur effect）短暫浮現於月球中間明暗交界線上，而月球旅行團「首發團」將在10日晚間7時30分，透過「臺北天文館」YouTube頻道，帶領民眾觀賞、解析這個奇特景象。

天文館副研究員吳志剛說，月球其實是個地形複雜有趣又不斷變化的星體，要觀察它非常簡單，用肉眼、小望遠鏡或雙筒望遠鏡都可以，即使在都市中也不受光害影響，只是在沒有指導之下，一般民眾很難領略它的風采，月球旅行團系列將陸續介紹其他面向的月球，請民眾拭目以待。

來源：Mary McIntyre FRAS

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