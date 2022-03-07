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120尊亮橘色雕像佇立華府 女性歷史月 聽她們的故事

記者張筠╱華盛頓報導
120尊雕像由3D打印技術做成，每尊雕像有二維碼供民眾瀏覽傑出女性們的故事，包括保護野生動物、探索宇宙星河、建設YouTube平台、抗擊癌症等。（主辦方提供）
120尊雕像由3D打印技術做成，每尊雕像有二維碼供民眾瀏覽傑出女性們的故事，包括保護野生動物、探索宇宙星河、建設YouTube平台、抗擊癌症等。（主辦方提供）

華府國家廣場(National Mall)近日推出「女性歷史紀念」展，在史密森尼協會場館附近陳列120尊亮橘色的雕塑，代表有特殊貢獻的女性科學家，每座雕像並描述她們的故事，藉此啟發女性追求在科學、工程、醫療等領域的夢想，並探索更多可能性。

3月是「女性歷史紀念月」(Women's History Month)，史密森尼協會負責科學和研究的副會長斯托芬(Ellen Stofen)表示，此展覽旨在向公眾展現女性在STEM領域的成就，除了肯定她們的貢獻，更要啟發年輕女性去追求夢想，不要因性別而限制了發展。

該展覽以120尊由3D打印技術做成的亮橘色雕像組成，每尊雕像旁有二維碼供民眾瀏覽傑出女性們的故事，她們來自廣泛領域，包括保護野生動物、探索宇宙星河、建設YouTube平台、抗擊癌症等，「身為女性，我們也能解決氣候問題、抵抗疫情、研發疫苗、推動航天航空發展」，斯托芬說，近幾年女性在各行業中的地位越來越受肯定，很多人推動科學研究的發展，還有很多人就在我們身邊發光發熱。

120尊雕像中，有獲得美國物理博士的非裔女性Jessica Esquivel，全美只有150名非裔女性取得該成就，此外還有在新冠疫情期間，通過3D打印技術為醫療人員製作了逾8萬2000個防護用具的大學生Karina Popovich等。

斯托芬說，與一般雕像的顏色不同，亮橘色是為體現女性的獨特性，「性別、膚色、族裔不能成為限制女性追求夢想、在STEM領域取得成功的阻礙，一大片橘色雕像從遠處看起來很顯眼，走近後每一尊雕像都有故事，以此體現女性的耀眼以及多元、獨特」。

該展覽持續至本月底，之後部分雕像將移至不同的博物館展出。

疫情 非裔 雕塑

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