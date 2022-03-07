我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

男孩一人邊哭邊逃難… 170多萬烏克蘭人逃往中歐

3段戀情刻骨銘心 2段閃婚驚天動地 大S愛情總出乎意料

芝加哥聖派翠克節遊行與染綠河水 12日回歸

特派員黃惠玲／芝加哥報導
慶祝聖派翠克節，芝城將在12日一早染綠芝加哥河，有興趣近距離觀看者，可先預約遊船。(芝加哥觀光局官網)
慶祝聖派翠克節，芝城將在12日一早染綠芝加哥河，有興趣近距離觀看者，可先預約遊船。(芝加哥觀光局官網)

芝加哥疫情顯著改善，今年的聖派翠克節系列慶祝活動預料將吸引大批民眾參加，主辦單位7日表示，今年的聖派翠克節將在12日登場，活動包括早上的染綠芝加哥，以及中午的大遊行，為了感謝防疫前線的必要行業員工在疫情期的奉獻，今年的慶祝主題特別訂為「表彰芝城必要員工」。

芝加哥市從1962年以來，開始舉行聖派翠克節時將芝加哥河染成綠色活動，每年因此吸引大批民眾參與，從1979年起，芝加哥南邊也推出聖派翠克節遊行，然而隨著遊行隊伍陣容擴大，家庭鄰里派對增加，當時擔任19區區長的歐緒亞(Matt O'Shea)擔心酒醉民眾搗亂，導致該遊行從2009年後一度中斷舉辦，直到2012年才恢復。

受到新冠疫情影響，芝加哥市府在2020年取消了聖派翠克節大遊行及染綠芝加哥的慶祝活動；2021年大遊行仍然暫停推出，原本也預計取消的染綠芝加哥河，在芝加哥市長萊特福特的臨時決定給市民「綠色驚喜」，在預定日一早祕密完成了芝加哥河染綠的節慶傳統，一方面避開大批群眾聚集的風險，同時又使民眾能夠體驗節日氣氛。

今年芝加哥已經明顯擺脫疫情陰影，市府主辦的聖派翠克大遊行將在12日下午12時45分登場，而染綠芝加哥河則在同日稍早舉行。想要近距離觀看芝加哥河染綠的民眾，可考慮參加12日早上7時45分從海軍碼頭出發的遊船之旅，預約及購買船票可查詢：https://reurl.cc/QjgWdq。

至於芝加哥南邊的另一場聖派翠克大遊行今年也將恢復舉辦，這場從1979年開始推出的遊行，今年將在13日中午登場，遊行隊伍將行經Beverly與Morgan Park社區。

芝加哥 遊行 疫情

上一則

3段戀情刻骨銘心 2段閃婚驚天動地 大S愛情總出乎意料

下一則

120尊亮橘色雕像佇立華府 女性歷史月 聽她們的故事

延伸閱讀

芝公校宣布 14日起取消強制口罩令

芝公校宣布 14日起取消強制口罩令
制裁俄羅斯 芝終止與莫斯科姊妹市關係

制裁俄羅斯 芝終止與莫斯科姊妹市關係
每月發500元 芝加哥保障基本收入即起可申請

每月發500元 芝加哥保障基本收入即起可申請

想當11區區長 即日起到3/11開放報名

想當11區區長 即日起到3/11開放報名

熱門新聞

白雲是性感女星。(取材自Instagram)

香港「波神」穿低胸玩牌露春光 貼圖遮不住驚人上圍

2022-03-05 03:51
圖為一名烏克蘭難民，在鐵路旁上休息。美聯社

戰爭時帶什麼最保值？ 內行人揭帶這兩樣最實際

2022-03-01 03:22
烏克蘭全民一心抗俄，一位基輔婦人竟用醃黃瓜擊毀俄軍無人機，圖為前年5月俄羅斯衛隊軍人在莫斯科駝鹿島國家公園內操作一台無人機。美聯社

烏克蘭全民皆兵 基輔婦人靠一罐醃黃瓜擊落俄軍無人機

2022-03-06 15:59
英國26歲女愛上58歲男，兩人正準備結婚。示意圖，非新聞當事人。（取材自pixabay）

不在乎被誤認父女 26歲女愛上58歲的他 甜喊：性福美滿

2022-03-04 22:42
一位日本網友發現荷蘭廁所的標誌並非英文，讓他分不清楚哪個才是男廁。（取材自推特）

在荷蘭被廁所門上「H、D」考倒 他急問：哪個是男廁？

2022-03-03 01:43
狗狗快速從游泳池上跑過去，濺起一堆水花，被網友說是學過輕功的狗。取材自YouTube

邊境牧羊犬會輕功？竟在游泳池上奔跑長達2秒

2022-03-07 03:09

超人氣

更多 >
俄烏戰火持續 專家：全球現在只剩「他」能影響普亭

俄烏戰火持續 專家：全球現在只剩「他」能影響普亭
大S再婚了 對象是20年前的韓星男友「酷龍」具俊曄

大S再婚了 對象是20年前的韓星男友「酷龍」具俊曄
俄烏第3輪談判登場 克宮列出停戰條件

俄烏第3輪談判登場 克宮列出停戰條件
開戰Day12／普亭又受挫 烏東親俄「斯巴達營」指揮官陣亡

開戰Day12／普亭又受挫 烏東親俄「斯巴達營」指揮官陣亡
邊境牧羊犬會輕功？竟在游泳池上奔跑長達2秒

邊境牧羊犬會輕功？竟在游泳池上奔跑長達2秒