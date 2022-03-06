影／辛普森家庭24年前神預言俄烏戰爭 主角親自揭露結局

俄烏戰事爆發後，《辛普森家庭》主角們手上持烏克蘭國旗，支持烏克蘭。圖／翻攝自The Simpsons推特

俄烏戰事持續延燒，各國民眾都殷切期盼戰爭早日落幕。不過近來網路上掀起熱議，經典卡通《辛普森家庭》早在1998年便預測了這場戰爭的發生，令不少網友驚嘆「又是一次神預言」。

近日網路上瘋傳《辛普森家庭》片段，在第九季第十九集當中，講述主角「荷馬」不再是核電廠員工後，決定加入美國海軍，卻在軍演時誤將導彈射到俄羅斯 水域，美、俄等國因而在聯合國展開談判。

然而劇中，俄羅斯大使竟揭露蘇聯解體「只是為了欺騙美國」，隨即出動坦克，展開軍事侵略行動，還安排早已逝世的列寧從棺材裡跳出來，大喊「擊垮資本主義」的橋段。

該片段早在1998年播映，沒想到繼預測川普 當上美國總統後，24年前便神準預測西方國家將為此用盡一切手段，試圖阻止戰爭持續蔓延，如今看來格外諷刺。

俄烏戰事爆發後，《辛普森家庭》也特地在推特上傳圖片，媽媽「美枝」手裡握著烏克蘭 國旗，同樣為藍黃配色也讓網友們紛紛期待，這部跨時代的經典卡通能再次為這場戰爭帶來好預兆。