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84歲香港作家西西寫「欽天監」 窺探康熙的玩具工廠

中央社 台北4日電
現年84歲的香港作家西西最新小說「欽天監」，帶讀者一覽神秘奇境。圖取自紀錄片「我城」劇照
現年84歲的香港作家西西最新小說「欽天監」，帶讀者一覽神秘奇境。圖取自紀錄片「我城」劇照

清朝康熙皇帝有一處玩具工廠，專門製造各種奇巧的手工藝，科學、娛樂兼具，現年84歲的香港作家西西最新小說「欽天監」，帶讀者一覽神秘奇境，同時見證中國可能與西方科學並駕齊驅的轉捩點。

西西在書序中表示，創作「欽天監」的源頭包括看了一本名為「平面國」小說，內容寫一個虛構的國家，那裡的人都是平面的，接著是因讀到一本和「易經」有關的書，寫西洋數學家萊布尼玆提出「易經」的特殊進位制，然後得知康熙曾打造一處超級豪宅，專門製造各種奇巧的手工藝。

欽天監本來是官名，以前叫司天監，掌管觀察天文、推算曆書、授時等工作；也泛稱政府掌管天文、研究曆法的部門。西西說，寫康熙的歷史小說很多，但寫康熙一朝的欽天監，他還沒讀到過，創作小說的這5年來，他邊看邊寫，不斷有新的認識、新的想法，還到過紫禁城多次。

西西特別提到2017年6月他聽說慈寧花園開放，特別前往參觀，本想造訪養心殿，「哪知養心殿鎖上門，整個殿內的文物家具全搬去香港，正準備開放展覽」，後來轉而參觀古觀象台，登上徐光啟摔跤跌斷了腿的石階。

西西表示，他當然知道300年來經歷了天翻地覆的變化，當年的「禁城」，如今公開了，可以看到許多古人看不到的事物及文獻資料，「再逛一次北京，對我來說很重要，讓我在現場有一種靠近歷史的幻覺」。

西西本名張彥，1937年生於上海，1950年定居香港。香港葛量洪教育學院畢業，曾任教職，著作豐富，包括詩集、散文、長短篇小說等30多種，1983年以「像我這樣的一個女子」獲「聯合報」小說獎推薦獎，開啟與台灣的文學緣，2005年獲「星洲日報」的「花蹤世界華文文學獎」，2011年為香港書展「年度文學作家」，2018年獲「紐曼華語文學獎」。

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