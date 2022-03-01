世界日報回饋讀者 分享貼文就可抽獅子王、阿拉丁票券

《阿拉丁》是根據奧斯卡獲獎動畫改編的熱門音樂劇。主辦單位提供

睽違18個月，由迪士尼 製作的《獅子王》(The Lion King)與《阿拉丁》(Aladdin)音樂劇於去年秋天回歸百老匯 ，人潮擠爆、座無虛席；期間《阿拉丁》雖因演員染疫一度叫停，但自今年初起，兩齣音樂劇熱度依然不減。日前歡度46歲生日的世界日報，為回饋讀者，特提供20組(每組2張)《獅子王》與《阿拉丁》演出票券，只要在臉書 分享貼文，就有機會參加抽獎。

在百老匯的演出近24年的《獅子王》，是全球最受歡迎的音樂劇之一，曾贏得1998年湯尼獎最佳音樂劇、最佳場景設計、最佳服裝設計、最佳燈光設計、最佳編舞和最佳音樂劇導演等六項大獎。自1997年11月13日首演以來，至今已有25部作品被近1.1億人觀看；《獅子王》已在21個國家的100多個城市演出，全球總票房超過史上任何一部電影、百老匯表演。

《獅子王》曾贏得1998年湯尼獎最佳音樂劇等六項大獎。主辦單位提供

根據奧斯卡獲獎動畫改編的熱門音樂劇《阿拉丁》於2014年3月20日在百老匯新阿姆斯特丹劇院開演後，立即獲得好評，並迅速成為近年票房最佳劇目，打破該劇院14項演出記錄。至今全球有1千多萬人曾經觀賞，總收入超過10億美元；除百老匯外，還將巡迴荷蘭、德國和墨西哥演出。

有興趣參加抽獎活動的讀者，可在臉書分享贈票新聞，加註hashtag「#WJxDisneyOnBroadway」，並於活動期間 (即日起至3月11日止) 將臉書帳號保持公開狀態即可；活動結束後，將以私訊通知獲獎民眾。主辦單位提供《獅子王》、《阿拉丁》兩劇觀賞時間為3月16日至4月10日，獲獎者可任選其中一場。