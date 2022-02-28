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全球最嚴邊境管制近2年後 紐西蘭逐步開放入境

中央社／奧克蘭28日綜合報導
紐西蘭的邊境管控措施28日開始逐步放寬。圖為當地居民在奧克蘭機場為親友接機。(Getty Images)
紐西蘭的邊境管控措施28日開始逐步放寬。圖為當地居民在奧克蘭機場為親友接機。(Getty Images)

紐西蘭為因應COVID-19疫情，執行全球最嚴格邊境管控措施近2年，今天開始逐步放寬。被迫滯留海外的國人開始返家，有人入境後忍不住流下眼淚，擁抱久未謀面的家人。

法新社報導，在奧克蘭機場（Auckland airport），許多手持「歡迎回家，我最親愛的女兒」等各式標語的人們，近2年來首次前往機場接機，將無需強制前往飯店隔離的親人帶回家。

紐國總理阿爾登（Jacinda Ardern）先前宣布，滯留澳洲並已施打疫苗的紐國人民自今天起可以重返國門，無須進行隔離。自3月4日起，所有滯外國民都可以免隔離返國。

紐西蘭的邊境管控措施28日開始逐步放寬。圖為當地居民在奧克蘭機場為親友接機。(美...
紐西蘭的邊境管控措施28日開始逐步放寬。圖為當地居民在奧克蘭機場為親友接機。(美聯社)

阿爾登表示，這項改變值得慶祝，對於成千上萬渴望回家的海外紐西蘭人來說更是如此。

阿爾登在首都威靈頓（Wellington）告訴媒體記者，「我們迫不及待想見到返鄉民眾。這對我們的旅遊業和區域經濟來說，也是個極為重要的里程碑。」

她還指出，政府正計畫加快腳步，分階段向所有旅客重啟邊境，惟具體時間表尚未敲定。

在此之前，返紐國僑民必須在昂貴且一房難求的飯店內進行10天的隔離。

嚴格邊境管控是紐國遏制疫情的關鍵措施。自疫情爆發以來，在紐國的500萬人口中，只有56人因染疫身故。

不過，近幾週來Omicron變異株相關案例激增，今天紐國當局通報1萬4657人染疫。

阿爾登強調，國內約95%的高疫苗接種率「提供了強大保護力」。

邊境 疫情 疫苗

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