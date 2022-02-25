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有露點才有賣點 影音平台影片變成不色不行？

記者蘇詠智／專題報導
「性／生活」顧名思義就是會有很多的煽情、清涼鏡頭。(取材自IMDb)
「性／生活」顧名思義就是會有很多的煽情、清涼鏡頭。(取材自IMDb)

影音平台在疫情期間幾乎要取代傳統的電視頻道和戲院，成為觀眾主要的看片管道，由於各平台都在爭搶訂戶，消費者理所當然有「花錢訂購必須有看頭」的期待，有趣的是所謂「看頭」常常包括比傳統頻道更寬廣的尺度，因此影音平台的自製影集或電影，露點往往是觀眾期待的一大重點。

本月初才剛播完首季最後一集的「慾望城市：華麗下半場」（And Just Like That…），相較於轟動全球的前篇，最明顯的區別在於年過半百的女主角們「慾望」展現少了不少，況且扮演肉食女莎曼珊的金凱特蘿不回歸，更顯得不盡「性」，觀眾看了前幾集頗有抱怨，因而到了第8集，編導讓莎拉潔西卡派克（Sarah Jessica Parker）當場見到猛男在眼前不慎浴巾滑落、正面全裸，再次引起話題。大膽解脫的猛男柯瑞索席爾，是專業模特兒，還是跨行演戲的第一次，之前「慾望城市」電影版也曾將扮演莎曼珊鄰居、淋浴時露出第3點的吉利馬瑞尼（Gilles Marini）捧紅，柯瑞能否接棒崛起？不妨拭目以待。

「神隱任務」影集版的裸露激情戲尺度比電影版還要大。(取材自IMDb)
「神隱任務」影集版的裸露激情戲尺度比電影版還要大。(取材自IMDb)

曾經由湯姆克魯斯（Tom Cruis）主演過電影版的「神隱任務」（Jack Reacher），最近改以影集的形式在亞馬遜Prime Video登場，一上架就反應熱烈，3天之後就宣布要再做第2季，相較於湯姆克魯斯在電影裡不太有超越尺度的裸露，影集版男主角艾倫瑞奇森（Alan Ritchson）與女主角薇拉費茲傑羅（Willa Fitzgerald）不但有全裸激情戲，各自都有好幾段的裸臀或是露點的鏡頭，影音平台的觀眾可沒有電影觀眾那麼好打發。

Netflix兩大話題劇「柏捷頓家族：名門韻事」（Bridgerton）、「性／生活」（Sex/Life），都是裸露場面一堆，看得人臉紅心跳。前者的第2季將在3月上架，製作單位保證比首季更激情；而後者第2季仍在籌拍中，但扮演女主角丈夫的麥克沃格已經傳要找替身，也許裸露尺度大到讓他也不敢再親自上陣。

「慾望城市：華麗下半場」凱莉撞見猛男正面全裸，引起觀眾熱議。(取材自HBO Ma...
「慾望城市：華麗下半場」凱莉撞見猛男正面全裸，引起觀眾熱議。(取材自HBO Max)

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