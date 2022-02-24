婚宴吃剩蛋糕被惡搞 影片300萬人觀看 新婚夫婦氣炸

新澤西州漢森夫婦去年7月舉行婚禮，之後在社群媒體抖音視頻竟看到婚宴上的一位工作人員在俱樂部廚房吃掉一大口剩下的婚宴蛋糕，讓他們很不舒服。(Getty Images)

新澤西州 漢森夫婦(Andy and Desiree Hanson)去年7月在克拉克斯登陸遊艇俱樂部(Clarks Landing Yacht Club)舉行婚禮，婚期雖因疫情推遲一年，但卻是難忘的一天；不過，婚禮過後，婚宴蛋糕卻惹得他們一肚子火。

大喜日子過後幾天，漢森夫婦在社群媒體 抖音(TikTok)視頻裡看到他們的婚宴蛋糕，巧克力片主體蛋糕裡帶有奶油糖霜和軟糖，為了加料還額外付費。

視頻裡，小倆口婚宴上的一位工作人員在俱樂部廚房吃掉一大口蛋糕，而這對夫婦最終只收到剩餘零星幾片；兩人看到畫面非常沮喪。

視頻標題是「這就是婚禮剩餘蛋糕的下場」，有 80萬人次觀看；該影片應漢森夫婦要求很快被刪除。

不料上個月，那位婚宴工作人員轉發該視頻，評論者大談吃剩餘婚禮蛋糕的適當禮儀，觀看人次飆升超過300萬；這名工作人員還得意洋洋地說她沒有因視頻被解雇，甚至被加薪。

22日早上，該視頻已被刪除；但目前住在俄亥俄州 的漢森夫婦再次對婚禮受侮辱大感憤怒。

漢森太太說， 最氣的是看到那位女工作人員嘴巴靠近蛋糕上面，那時新冠病毒四處流竄，這讓原本美妙的事情變味。

俱樂部未充份道歉或解釋；漢森先生形容，對方反應像是在說：「你們要我們怎樣？」

俱樂部經理隆吉(Michael Longhi)說，俱樂部的政策是為新娘派對保留最頂層的蛋糕，其餘扔掉，漢森夫婦若事先要求剩下的蛋糕，必可收到，那位員工只不過咬了即將被扔掉的蛋糕。

對於員工上傳視頻，隆吉說他們無權控制。

隆吉說，製作視頻的兩名員工已接受管理層約談，但不願詳談處置細節；他證實，該員工因為工作滿一定的時間後才被調薪。

隆吉又說，視頻中的員工幾個月後另有原因離職，俱樂部無法強迫員工刪除視頻。