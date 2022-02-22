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天文學家發現宇宙最大「巨獸級星系」 比銀河系大百餘倍

記者楊文琪／台北報導
荷蘭萊頓天文臺（Leiden Observatory）的研究團隊在距離地球約30億光年處發現了一個巨大星系。（圖：台北天文館提供）
荷蘭萊頓天文臺（Leiden Observatory）的研究團隊在距離地球約30億光年處發現了一個巨大星系。（圖：台北天文館提供）

荷蘭萊頓天文臺（Leiden Observatory）的研究團隊在距離地球約30億光年處發現了一個巨大星系，其範圍廣達1630萬光年，是目前已知宇宙中最龐大的星系。相較之下，我們所在的銀河系直徑僅10餘萬光年，足足比它小了150倍。

天文學家以希臘神話中的巨人「阿爾庫俄紐斯」(Alcyoneus)來稱呼這個巨獸級星系。它是由位於歐洲的大型電波陣列(LOFAR)所發現，屬於電波星系。天文學家目前對這類星系尚不完全瞭解，推測在其中心有一個超巨質量黑洞，當它吸積周圍物質時，部分物質匯集到黑洞兩極，並以接近光速的速度朝兩極方向噴發電漿噴流，形成巨大的電波瓣。一般星系的電波瓣僅約百萬光年，而Alcyoneus的電波瓣卻廣達1,630萬光年，因而造就出這個龐大的星系。

宇宙中無奇不有，除了難以想像的巨大星系外，最近天文學家還發現一顆本身只有不到300公里的小行星居然擁有三個月亮。罕見的超新星爆炸事件，銀河系在近千年內只出現過三次，但2億光年外的某個星系居然半個月內就出現了三顆超新星。此外，天文學家以特定電波頻率向銀河系中心方向數百萬顆恆星搜尋外星文明的結果也剛出爐。

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