紐約女曝「分居」讓她更愛老公：親密度提高10倍

莎娜與丈夫阿德南。(取材自Instagram)

紐約32歲女性莎娜（Sana Akhand）上月底在社群 平台分享夫妻相處之道，她表示和同居6年半的丈夫阿德南（Adnan）去年10月「分居」後，親密度提高10倍。

莎娜提到2人同居時都是為了彼此而不是為自己而活，他們在2018年離職並環遊世界1年希望能讓感情升溫，但回國後恰好遇上新冠疫情 ，助長莎娜「分居」的決心。

最後莎娜搬到上東區，而在金融產業工作的阿德南則搬到離莎娜家15分鐘路程的上西區。

莎娜透露2人財務完全獨立，每周會有幾天約會和在對方家中過夜，其餘時間就專注於個人職涯發展。

莎娜說：「（分居）真的讓我的世界重新散發光彩。每當我們要到對方家過夜時，我都會說：『哦，讓我確定今天穿的是性感內衣。』」

有些人質疑他們的相處模式，也有其他人表示自己做出相同的選擇。莎娜坦承一開始這種改變讓她很害怕：「但我不能按照別人的規則過我的生活，因為那樣我就不是在過我的生活，而是在過別人的生活。」

夫妻倆有時會懷念同居歲月，也計畫3年後再次「合體」，但她認為此刻的分居生活「對我們的關係更有幫助，讓我更愛他。」