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「數錢的聲音」…銀行出奇招 歌單收聽次數飆近30萬

中央社／台北20日電
美元鈔票。（美聯社）
美元鈔票。（美聯社）

國泰世華銀行近日推出系列歌單，意外造成轟動，在官方YouTube頻道上線3周後，總收聽次數已逼近30萬次；究竟何種風格音樂可擄獲眾人的心，原因很簡單，只因「錢錢的聲音」人人都喜歡。

國泰世華銀行在農曆春節前，於官方YouTube頻道推出一系列Gold Noise歌單，標榜「喜歡錢錢的樣子，那先來聽聽錢錢的聲音」，並於2月17日在各大音樂串流平台上架此專輯，由各國鈔票數鈔的ASMR聲音，融合代表各個區域的曲風，編織成一首首輕快且療癒的音樂。

國泰世華銀行Gold Noise歌單。（取材自Spotify）
國泰世華銀行Gold Noise歌單。（取材自Spotify）

國泰世華銀行解釋，Autonomous Sensory Meridian Response縮寫為ASMR，中文翻譯的意思是「自主性感官經絡反應」、「自發性知覺神經反應」；ASMR被定義為一種受到特定聽覺、視覺或感官刺激所觸發的身心反應。簡單來說，就是能讓大腦感到「療癒」的聲音。

國泰世華Gold Noise共有7首歌單，分別為手數鈔票、數鈔機數鈔票、新台幣、美元、日元、歐元以及人民幣的聲音。Gold Noise於官方YouTube頻道上線3週後，總收聽次數已逼近30萬次，近日也在各大音樂串流平台以及網路上引發討論，網友紛紛表示「原來數鈔的聲音也可以這麼療癒！」

探究「錢錢的聲音」背後發想過程，國泰世華銀行表示，一直以來，都希望貼近大眾的生活，不僅是金融服務的夥伴，也能成為休閒生活中沒有負擔的陪伴；適逢農曆新年，除了常見的發財金、發財水，也透過與大眾生活十分密切的音樂出發，構思Gold Noise，讓大家隨時隨地都能聽到錢錢的聲音，帶來好兆頭。

來源：國泰世華銀行

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