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影／二戰悲情愛情故事 未婚夫失蹤 她珍藏求婚戒70多年

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分享，她在一棟廢棄屋中找到前屋主女兒珍藏70多年的求婚戒指。取材自TikTok
一名網友分享，她在一棟廢棄屋中找到前屋主女兒珍藏70多年的求婚戒指。取材自TikTok

一段戀情無法結果的原因有很多，但在戰爭期間，許多情侶與夫妻無法長相廝守，國外一名女屋主近日就分享，她買下一棟廢棄房，進去探索一番後發現前屋主女兒的動人故事，洋蔥藏滿滿，網友難過留言，「我哭了，這好像電影」。

女屋主在TikTok上分享，她買下一棟廢棄房，並在房子裡發現一本剪貼簿，裡面全記載著前屋主女兒馬喬理（Marjorie Mae Ingram）的回憶與她跟摯愛克利福德（Clifford Laverne Fluitt）在二戰時的故事。剪貼簿中提及克利福德是一位飛行員，在作戰期間也會寫信給馬喬理，「我愛妳，很開心可以趕快見到妳」，然而他卻在一次任務中失蹤了，而當時他們預計兩個禮拜後就要結婚了。

馬喬理在克利福德失蹤七年後嫁給另一位男人，然而，女屋主還另外找到一個盒子，裡面有馬喬理珍藏70多年的求婚戒指，原來她從克利福德當初跟她求婚就一直將戒指保留到最後。

網友紛紛留言，「看得出來她放了很多心思在剪貼簿中，謝謝妳跟我們分享這麼動人的故事」、「有人可以珍惜當初那段感情而不是忘卻它，是一件很令人感動的事」、「這故事讓我哭了」、「很動人的故事，但很為他們難過，明明就快要可以結婚了」、「我哭了，這好像電影」。

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