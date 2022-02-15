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遲來的正義 納粹掠奪的畫作71年後終於物歸原主

聯合新聞網／綜合報導
德國藝術家柯林斯1913年所畫藍色花瓶中的粉紅花朵作品。(Getty Images)
德國藝術家柯林斯1913年所畫藍色花瓶中的粉紅花朵作品。(Getty Images)

比利時皇家美術博物館（Musees royaux des Beaux-Arts）日前將一幅71年前納粹掠奪的畫作，歸還給猶太籍原物主的曾孫。

原物主夫妻在二戰前逃離納粹迫害，留下的財產遭納粹洗劫一空。原物主家人的委任律師蓋蘭（Imke Gielen）5年多前曾接洽皇家美術博物館，雙方本月10日舉行簡要簽約儀式後，就由工人取下這幅畫。儀式當天不住在比利時的9個曾孫都沒有出席。

蓋蘭表示：「這家人在找佚失的30件藝術品，這是第一件發現的藝術品。很不幸的是，我們沒有這些畫作的圖片。」

這幅由德國藝術家柯林斯（Lovis Corinth）1913年所畫藍色花瓶中的粉紅花朵作品，原為古斯塔夫和艾瑪（Gustav and Emma Mayer）所擁有，他們在1938年逃離德國法蘭克福的家到比利時布魯塞爾，並於1939年8月前往英國。當時他們無法帶走財物，包括後來遭納粹掠奪的30幅畫作。

比利時當局在戰後未能確認這幅畫的原物主身分，1951年將畫作交由美術館，此後就一直在美術館展示。

美術館館長德拉格（Michel Draguet）指出，起先他們很難找到這件畫作物主，因為這家人並不住在比利時。美術館於2008年在官網公開這幅畫的訊息。美術館還以兩個展間展示納粹掠奪的藝術品。

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