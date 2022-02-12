我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／速滑男子500米 高亭宇破紀錄奪冠

冬奧／男子冰球北美大戰 美國4：2加拿大

湯圓、元宵傻傻分不清 營養師：熱量都高 適量就好

記者劉柏均／台中報導
林珈伃建議，甜湯圓可用天然桂圓或枸杞提味，取代常用的紅豆與花生，減少糖份及熱量。記者劉柏均／攝影
林珈伃建議，甜湯圓可用天然桂圓或枸杞提味，取代常用的紅豆與花生，減少糖份及熱量。記者劉柏均／攝影

元宵節將於下周二登場，除了提燈籠、猜燈謎外，一碗熱呼呼的元宵、湯圓，也是民眾最喜歡的傳統美食之一。就有營養師提醒，雖湯圓很受民眾歡迎，但也別吃太多，除了熱量高外，患有高血壓、腎臟病或胃不好的民眾，也盡量避免較好。

元宵節將至，來上一碗熱呼呼的「湯圓」，是大家最常過節的傳統習俗之一。但民眾總有個疑問，這天吃的到底稱作「元宵」或是「湯圓」？但其實湯圓、元宵，辨別的方式，並非從是否有「包餡」來判斷，兩者最主要差別在於「作法」，口感也有所不同。

「元宵」是以餡料沾水，放在糯米粉上不停「搖製」，成圓球狀即完成，口感較扎實有咬勁，且通常會以較硬的甜餡為主，外型以圓形為主，但較不規則；而「湯圓」則是先將糯米粉或水製成「糰」，包入個人喜好餡料「搓」成球狀，口感軟黏Q彈，而傳統冬至湯圓(也稱紅白湯圓)則是不添加餡料，作法也是將糰搓製而成。

有些喜好湯圓的民眾，不小心就會吃了好幾碗。台灣童綜合醫院營養師林珈伃指出，不論是「湯圓」或「元宵」，熱量皆不少；以傳統紅白湯圓來說，10顆熱量約70大卡，等同於1顆有包餡的湯圓或元宵，一碗熱呼呼紅豆湯元宵，若吃了4顆，加上紅豆湯，熱量就超過了1碗米飯。

林珈伃也提醒，包餡鹹湯圓鈉含量較高，食用時應避免喝湯，避免血壓上升；包花生、芝麻或豆沙的甜餡湯圓，則是含磷量高，容易造成腎臟負擔，腎臟病患應避免攝取；林也表示，湯圓或元宵原料都是糯米，不易消化，加上甜食易造成胃食道逆流，消化功能較弱者應酌量並細嚼慢嚥。

民眾若想應景吃碗湯圓，林珈伃也建議，民眾可盡量均衡搭配、使用天然食材，鹹口味可加入韭菜、茼蒿等蔬菜，補充膳食纖維，甜口味則可盡量使用天然桂圓、枸杞提味，取代常用的紅豆或花生，減少糖分及熱量；選購湯圓時，也可先看營養標示，選擇熱量、飽和脂肪及糖含量較低的；再來就是適量攝取，避免攝取過多熱量，就可健康吃湯圓。

童綜合醫院營養師林珈伃表示，湯圓是糯米製品，熱量可觀，建議民眾適量攝取。記者劉柏...
童綜合醫院營養師林珈伃表示，湯圓是糯米製品，熱量可觀，建議民眾適量攝取。記者劉柏均／攝影

餡料 高血壓 美食

上一則

曬恩愛看太多？醫：情人節到來 恐懼症患者增加

延伸閱讀

華康會2月15日慶元宵 邀長者比賽搓湯圓

華康會2月15日慶元宵 邀長者比賽搓湯圓
迎佳節 美國福建公所2月15日送800份湯圓

迎佳節 美國福建公所2月15日送800份湯圓
攝取蛋白質非「蛋」不可？營養師：這些食物可取代

攝取蛋白質非「蛋」不可？營養師：這些食物可取代
營養師教「三要」 冰箱食物安心放

營養師教「三要」 冰箱食物安心放

熱門新聞

香奈兒去年三度調漲經典包款Classic Flap的售價，累計漲幅高達3,000美元。路透

香奈兒菱格紋包狠漲3,000美元 一年三度漲價考驗買氣

2022-02-05 12:03
「百靈果News」主持人凱莉日前和8名年輕男子泡野溪溫泉，但網友大歪樓，紛紛問照片中的左一男在水中握的是什麼？ （截圖自臉書粉專「凱莉蹲下去」）

女主持野溪泡湯同框8鮮肉 他褲襠前「手握1物」網歪樓

2022-02-11 04:06
華盛頓州一對夫婦尼克與麗莎去年底買了一間在奧卡諾根屋齡115年的歷史建築，上周裝修房子時竟發現長18公尺的「隱藏版」壁畫。（取材自YouTube@KREM 2 News）

華州夫妻翻修百年屋 赫見18公尺寬「隱藏版」巨幅壁畫

2022-02-07 03:01
日本一位男子借捐精名義與對方發生性關係，引發雙方互告對方通姦。示意圖，非當事人及事物。(Getty Images)

捐精者捐到床上去 妻和對方夫都不知情 上法院互告通姦

2022-02-06 03:21
從四隻老虎中選擇一隻看起來最強壯的老虎。取材自ananweb.jp

4隻老虎測2022運勢 選到這隻「好運度99%」

2022-01-30 01:18
一名女網友意外得知男友讀到大學還會跟媽媽一起洗澡，讓她不敢相信。（示意圖／取材自pixabay）

大學男友常和媽媽一起洗澡…她嚇壞上網問：這正常嗎？

2022-02-11 04:30

超人氣

更多 >
Omicron最常見20種症狀 這個部位疼痛首度進榜

Omicron最常見20種症狀 這個部位疼痛首度進榜
煤氣電費狂漲 民眾叫苦：恐被迫搬出紐約

煤氣電費狂漲 民眾叫苦：恐被迫搬出紐約
賀錦麗有權推翻2024大選結果嗎？納瓦羅被問到情緒激動

賀錦麗有權推翻2024大選結果嗎？納瓦羅被問到情緒激動
世說新聞╱非裔男約炮華女 傳性愛簡歷、露鳥照

世說新聞╱非裔男約炮華女 傳性愛簡歷、露鳥照
谷愛凌關注激增 好友揭秘完美女孩

谷愛凌關注激增 好友揭秘完美女孩