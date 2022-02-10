被主管痛罵 手上Apple Watch「突喊一句」讓他安全下莊
現代科技發達，3C產品推陳出新，功能也愈來愈多。除了一般的通訊、上網之外，還能測量使用者的健康狀態。最近一位日本網友，就因為智慧型手表的健康偵測功能，而遇上了一件趣事。
根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「lysan_herm」最近分享，表示有一次他因為工作上的失誤，被上司叫過去訓話一番。由於平常他沒怎麼被主管罵過，因此感到十分緊張，心跳也不自覺地加速。
結果，他所配戴的Apple Watch因為察覺到他的心跳異常，突然跳出「請深呼吸」的提醒，打斷了上司的斥責。不過也因為這樣，上司本來生氣的情緒，也瞬間淡化許多，便告訴lysan_herm「這次就先原諒你」，讓他安穩的度過了一關。
網友們看到，紛紛表示「對上班族簡直是必備的東西」、「我以前面對很怕的上司時，也跳過SOS的通知」、「4月要當社會新鮮人，該去買隻蘋果手表了」、「上司還算會顧慮下屬，人還不錯啦」、「原來蘋果手表還有這麼炫的功能」、「第一次知道，真的會想要買」、「很會看氣氛喔，太優秀了」。
こないだ仕事でミスをした時に上司に会議室呼び出されて鬼詰めされたんだけど、普段怒られることあんまりないからどんどん心拍数上がってきて、僕のApple Watchが「深呼吸してください」と通知を出し、上司がそれを見て「今回は許したるわ」と見逃してくれるという奇跡の連携プレーが起きました。— スサノオ (@lysan_herm) February 2, 2022
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