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被主管痛罵 手上Apple Watch「突喊一句」讓他安全下莊

聯合新聞網 / 綜合報導
一位日本網友在被上司斥責的時候，蘋果手錶突然跳出深呼吸的通知，打斷了憤怒的上司。蘋果手錶示意圖，非當事人或事物。（美聯社）
一位日本網友在被上司斥責的時候，蘋果手錶突然跳出深呼吸的通知，打斷了憤怒的上司。蘋果手錶示意圖，非當事人或事物。（美聯社）

現代科技發達，3C產品推陳出新，功能也愈來愈多。除了一般的通訊、上網之外，還能測量使用者的健康狀態。最近一位日本網友，就因為智慧型手表的健康偵測功能，而遇上了一件趣事。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「lysan_herm」最近分享，表示有一次他因為工作上的失誤，被上司叫過去訓話一番。由於平常他沒怎麼被主管罵過，因此感到十分緊張，心跳也不自覺地加速。

結果，他所配戴的Apple Watch因為察覺到他的心跳異常，突然跳出「請深呼吸」的提醒，打斷了上司的斥責。不過也因為這樣，上司本來生氣的情緒，也瞬間淡化許多，便告訴lysan_herm「這次就先原諒你」，讓他安穩的度過了一關。

網友們看到，紛紛表示「對上班族簡直是必備的東西」、「我以前面對很怕的上司時，也跳過SOS的通知」、「4月要當社會新鮮人，該去買隻蘋果手表了」、「上司還算會顧慮下屬，人還不錯啦」、「原來蘋果手表還有這麼炫的功能」、「第一次知道，真的會想要買」、「很會看氣氛喔，太優秀了」。

日本 蘋果 Apple Watch

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