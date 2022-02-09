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過年狂吃體重增加？想減肥不辛苦 從學吃5種食物開始

記者劉小川／台北報導
多吃原型澱粉。圖／摘自Pexels
多吃原型澱粉。圖／摘自Pexels

長達9天的年假，讓有些人開工之後，明顯臉都圓了一圈，但是減肥真的好辛苦。其實年後減肥，不一定要真的要很辛苦，營養師就建議，過年期間，多數人不忌口，大魚大肉也喝酒，要減肥就先從飲食上開始著手改變，就能夠慢慢減去體重。

一、高蛋白質、低脂肪

減肥中最重要的食物，就是多吃蛋白質，可以選擇高蛋白質、低脂肪的食物為主，包括魚肉、蛋，也可以搭配豆類製品等，就能夠減少脂肪攝取，若是要吃紅肉類，得要考慮一下脂肪含量。

二、吃原型澱粉

不用刻意完全不吃澱粉，但可以減少米飯、麵食類的攝取，但改吃原型的澱粉食物，如馬鈴薯、地瓜、山藥、玉米等，能夠攝取良好的澱粉，或是糙米飯類的也可。

三、零食改吃堅果類

如果一時之間難忌口，想要吃零食，那麼可以吃沒有調味的堅果類，富含豐富營養，加強身體的體質，但要注意，不要選擇調味堅果，要是原味的，才不會越吃越胖。

用堅果類當零食。圖／摘自Pexels
用堅果類當零食。圖／摘自Pexels

四、多樣化蔬菜

蔬菜是減肥必備，可以多吃各樣化的蔬菜，特別是綠色蔬菜，如果一天能夠吃入5種以上的綠色蔬菜，對於體質調整、排便也順暢正常。

五、水

減肥最重要就是喝水，喝水量一定要充足，每天至少2000c.c.為主，並有充足的睡眠，才能讓減肥有所成效。

減肥要多吃綠色蔬菜。圖／摘自Pexels
減肥要多吃綠色蔬菜。圖／摘自Pexels

蔬菜

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