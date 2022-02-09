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北京冬奧吉祥物搶手「冰墩墩」轉賣價差4倍

編譯季晶晶／綜合外電
北京冬奧吉祥物「冰墩墩」。(路透)
北京冬奧吉祥物「冰墩墩」。(路透)

北京冬奧在當地引發一種熱潮：市民搶購特許的周邊紀念品，並快速轉手獲利。

英國的金融時報報導，王府井大街工藝美術大樓購物中心外有排隊等著買冬奧會紀念品的長長人龍，本周已超過800人。最搶手的是以熊貓為創作原型的吉祥物「冰墩墩」。

有人排了一整夜買到兩隻冰墩墩，其中一隻立即轉賣，價格是人民幣1000元（約157美元），是原價人民幣192元的逾5倍，另外一隻預料24小時內也能轉手出去。

沒耐性排隊的投機者或收藏家雇工讀生代勞。金融時報採訪到以前做房仲、現在改行當外送員、自己完全不收看冬奧賽事王姓男子，他說一名政府官員付錢給他代排隊12小時好買紀念品，「這錢很好賺，賣房子難得多了」。此事顯示出大陸的貧富差距。

本周一下午，像他這樣代客排隊買冬奧會紀念品的，收費水準是每小時人民幣80元（約12美元）。

一些買紀念品的人說，這股熱潮的部分原因是農曆新年致贈貴重禮物的傳統，例如茅台酒。在北京國營企業擔任行銷經理的王順（音譯）說，他在工藝美術大樓外排了11個小時的隊，為上司的兒子買一隻冰墩墩，「這是目前最熱門的禮物，比茅台酒還搶手」。

但許多人預測這些紀念品的轉售價格，將在北京冬奧2月20日閉幕後快速下滑，因為「製作成本很低，大家一個月內就會失去興趣」。

北京冬奧 英國

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