我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／谷愛凌自由式滑雪大跳台奪金 再瞄準另外2金

冬奧／「自己是隻美麗蝴蝶」 華裔陳楷雯助美摘銀

影／98歲TikTok網紅講述納粹屠殺倖存故事 千萬人點閱

聯合新聞網 / 綜合報導
98歲最年長網紅講述納粹大屠殺倖存故事。取材自TikTok
98歲最年長網紅講述納粹大屠殺倖存故事。取材自TikTok

圈粉近200萬的98歲女性艾伯特（Lily Ebert），或許是TikTok最年長網紅。她講述自己從納粹大屠殺倖存的故事，一支影片最多吸引超過2000萬觀影人次。

艾伯特表示：「我當時不確定自己能否活下來。此刻能出現在這裡是個奇蹟。但我下定決心無論能活多久、接下來做什麼，一定要述說自己的故事。」

艾伯特20歲時抵達波蘭的奧斯威辛集中營時，警衛帶走了她的母親及兄弟姐妹，並在當天下午送他們進毒氣室。

艾伯特自2020年疫情大流行封城期間，開始在TikTok跟網友分享她的故事。她的18歲曾孫福爾曼（Dov Forman）是幕後推手。

福爾曼提到自己當時跟艾伯特說：「如果有些人在TikTok因為跳舞而爆紅，我們也可以分享這些非常重要的訊息而爆紅。」而艾伯特很快就擁有數千萬瀏覽量，人們想更了解她以及她的生存故事。

其中艾伯特秀出手臂上集中營身份號碼刺青，說道：「我們沒有名字，只有編號」的影片，獲得超過2000萬觀看人次。

她還提到從集中營解放後，曾與一名在德國鈔票為她寫下「美好的生活，祝你未來好運」的美國軍人交談。在影片發布8小時內，福爾曼收到了8000則通知，再1個小時後就找到這名軍人了，可惜他在2013年去世，但他們與他的兒子傑森（Jason）視訊通話。

艾伯特和福爾曼現在住在倫敦，曾祖孫倆合著一本名為《莉莉的承諾》（Lily's Promise，暫譯）的書，查爾斯王子為書寫了前言。英國首相也曾會見他們。

艾伯特謹記自己的初衷，在TikTok世代述說自己的故事。她說：「我會講述親身故事，我會改變這個世界。」　

@lilyebert ♬ Schindler's List - Movie Theme - Michele Garruti

TikTok 納粹 疫情

上一則

蘋果又買音樂新創事業：以人工智慧創作配樂的AI Music

延伸閱讀

風暴掃過德州 2萬人無電可用 州長：零星電線斷落造成

風暴掃過德州 2萬人無電可用 州長：零星電線斷落造成
艾伯特改口「無法保證不斷電」 歐洛克批說詞反覆

艾伯特改口「無法保證不斷電」 歐洛克批說詞反覆
北極寒流來襲 德州州長艾伯特「不保證不會斷電」

北極寒流來襲 德州州長艾伯特「不保證不會斷電」
德州養狗禁拴鏈條、需有狗屋 違者輕罪

德州養狗禁拴鏈條、需有狗屋 違者輕罪

熱門新聞

英國女性成為阿拉伯聯合大公國史上第1位女性足球評論員。圖／取材自liverpoolecho

女等洗車10分鐘跟路人踢足球 意外獲得改變命運新差事

2022-02-01 21:22
從四隻老虎中選擇一隻看起來最強壯的老虎。取材自ananweb.jp

4隻老虎測2022運勢 選到這隻「好運度99%」

2022-01-30 01:18
香奈兒去年三度調漲經典包款Classic Flap的售價，累計漲幅高達3,000美元。路透

香奈兒菱格紋包狠漲3,000美元 一年三度漲價考驗買氣

2022-02-05 12:03
日本一位男子借捐精名義與對方發生性關係，引發雙方互告對方通姦。示意圖，非當事人及事物。(Getty Images)

捐精者捐到床上去 妻和對方夫都不知情 上法院互告通姦

2022-02-06 03:21
華盛頓州一對夫婦尼克與麗莎去年底買了一間在奧卡諾根屋齡115年的歷史建築，上周裝修房子時竟發現長18公尺的「隱藏版」壁畫。（取材自YouTube@KREM 2 News）

華州夫妻翻修百年屋 赫見18公尺寬「隱藏版」巨幅壁畫

2022-02-07 03:01
現代人幾乎人手一支智慧型手機，但就算買了再好的手機，電池也會隨著使用年份漸漸老化，變得越來越耗電。 （取材自ingimage）

iPhone用久越耗電？關掉這功能超省電

2022-02-02 01:00

超人氣

更多 >
「我們不中招沒天理」 華女未接種染疫狂燒1周

「我們不中招沒天理」 華女未接種染疫狂燒1周

冬奧／美國花滑華裔選手周知方 確診退賽 聲淚俱下

冬奧／美國花滑華裔選手周知方 確診退賽 聲淚俱下
華州夫妻翻修百年屋 赫見18公尺寬「隱藏版」巨幅壁畫

華州夫妻翻修百年屋 赫見18公尺寬「隱藏版」巨幅壁畫
放棄美籍披中戰袍 花滑選手朱易摔倒遭網酸 沮喪尷尬

放棄美籍披中戰袍 花滑選手朱易摔倒遭網酸 沮喪尷尬
哈利、梅根沉默 威廉氣炸 卡蜜拉當王后 晚輩超不服？

哈利、梅根沉默 威廉氣炸 卡蜜拉當王后 晚輩超不服？