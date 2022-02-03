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他，中500元彩票 再買再中400萬

編譯周芳苑／綜合2日電
密西根州一名幸運男子買獎券中了500元後，用獎金再買五張「1.5 億元現金爆炸刮刮樂」獎券，結果其中一張贏得400 萬元。(取材自YouTube)
密西根州一名幸運男子買獎券中了500元後，用獎金再買五張「1.5 億元現金爆炸刮刮樂」獎券，結果其中一張贏得400 萬元。(取材自YouTube)

密西根州馬科姆郡(Macomb County)一名男子買獎券中了500元後，用獎金再買五張「1.5億元現金爆炸刮刮樂」($150 Million Cash Explosion instant game)獎券，結果其中一張贏得400萬元。 

這位匿名幸運玩家是在當地一家菸草商店Smoker's Outlet of Warren購買中獎彩票。

這位74歲的中獎者說，他每周買兩次彩票，之前購買的彩票中了500元，便決定買五張刮刮樂彩票；買了之後，他當場在每張彩票上刮出條碼再予掃瞄，第一張贏100元，最後一張示意他提出索款申請(file a claim)，一看便猜想金額一定很大，於是繼續刮完，結果看到400萬元獎金，整個人驚呆了，激動的心情至今仍未平復。

震驚不已的這名男子說他多次反覆看著彩票，以為看錯了，不敢相信自己竟然贏得400萬元。

這位幸運玩家最近到博彩總部領取大獎， 他選擇一次性領取約250萬元，而不是分年提領累計400萬元；他計畫與家人分享這筆獎金，購買一輛新車、一起去旅行。

在密西根州1萬500家零售點出售的「1.5 億美元現金爆炸刮刮樂」自2020年8月推出以來，總計已發出超過1億6100萬元獎金，每張30元的彩票有機會贏得30到400萬元不等的獎金，如今還有超過1200萬元的獎金，包括5個1萬元獎金、以及223個2000元獎金。

2020 年，彩票玩家全美購買刮刮樂獎券贏得超過15億元獎金。

密西根州

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