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白雪公主有新版 彼得汀克萊傑：這年代還拍「7矮人」?

中央社／倫敦26日綜合外電
彼得汀克萊傑。（路透）
彼得汀克萊傑。（路透）

在美國男星彼得汀克萊傑（Peter Dinklage）提出批評後，迪士尼公司表示，接下來即將開拍的「白雪公主」（Snow White and the Seven Dwarfs）真人版電影將「採取不同作法」。

路透社報導，彼得汀克萊傑患有軟骨發育不全症，俗稱侏儒症，他24日接受喜劇演員馬克馬隆（Marc Maron）的podcast節目WTF專訪時表示，找來拉丁裔女演員飾演白雪公主是有「進步」，但這個以19世紀童話為本的故事本身是「開倒車」的。

這位演出史詩劇情影集「冰與火之歌：權力遊戲」（Game of Thrones）和歌舞愛情電影「情聖西哈諾」（Cyrano）的男星表示：「真的沒有要冒犯什麼的意思，但我有點訝異…他們對於找來拉丁裔女演員扮演白雪公主感到自豪，但你們還是在講述『白雪公主與七個小矮人』的故事。」

「退一步看看你在做什麼。這對我來說毫無道理可言。你在一方面是進步的…但你還在做這種敘述7個矮人一起住在洞穴裡的他X的落伍故事？你在搞什麼？我的理念完全沒有得到促進嗎？我想我還不夠大聲吧。」

在1937年版動畫中，白雪公主遭壞心的後母趕走後被7個矮人礦工接納；在這部翻拍的真人版電影中，白雪公主由電影「西城故事」女星瑞秋曾格勒（Rachel Zegler）飾演，以色列女星蓋兒加朵（Gal Gadot）則扮演壞皇后。

迪士尼公司（Walt Disney Co）發言人昨天在致「好萊塢報導」（The Hollywood Reporter）的聲明中表示：「為了避免強化原版動畫的刻板印象，我們對於這7個角色正在採取不同作法，也一直在諮詢侏儒症族群人士。」

「電影在經過漫長的開發期後進入製作階段，我們期待能分享更多內容。」

新版「白雪公主」電影預計明年上映。

迪士尼的「白雪公主」，歷久不衰。(本報資料照片／博偉提供)
迪士尼的「白雪公主」，歷久不衰。(本報資料照片／博偉提供)

電影 迪士尼 好萊塢

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