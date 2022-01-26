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黑絲襪OL玩變裝？老司機見「這副眼鏡」秒懂：求上車

聯合新聞網 / 綜合報導
男網友日前搭捷運時遇見打扮吸睛的長腿正妹。（取材自臉書）
男網友日前搭捷運時遇見打扮吸睛的長腿正妹。（取材自臉書）

搞怪正妹？日前，有網友在搭捷運時被眼前的OL正妹吸引，原來正妹頭戴「超大護目鏡」，還十分專注地在玩手機，讓人不禁好奇這款護目鏡到底有什麼神奇功用？

這名網友在臉書社團「爆廢公社」PO照並留言，「她戴的這超大眼鏡是...？好像在玩什麼？有這麼好玩搭捷運也在玩？」只見照片中的正妹專心地玩著手中的遊戲，認真投入遊戲的模樣也引來網友留言，「這眼鏡有點酷喔，她在玩什麼？」、「VR眼鏡耶，好猛」、「我承認先看到的是黑絲，才看到VR眼鏡」、「求上車啊！有妹子在，玩多久的VR都行」。

沒想到文章釣出神人回應，指出這款吸引大家目光的產品是VIVE Flow日前推出的沉浸式VR眼鏡，「VIVE Flow啦～用手機就能玩，眼鏡型是可以隨身攜帶的」、「在玩搭捷運的體驗遊戲，這樣就有4D體驗了」、「HTC的VR眼鏡，用手機當搖桿」。

根據VIVE官網資料，這款HTC去年推出的產品VR眼鏡「VIVE Flow」重量僅189克，主打超輕量「可隨走隨用」，並可連接外部電源（如行動電源）、支援透視功能，讓使用體驗更升級，但使用者入手前需特別注意自己的手機有無支援，這款由HTC開發的VR眼鏡暫未推出支援iOS系統服務。

HTC VIVE Flow。（圖：HTC提供）
HTC VIVE Flow。（圖：HTC提供）

VR 手機 捷運

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