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初四遇立春 命理師傳授轉運秘訣

湯鎮瑋
（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）
（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

「立春天氣晴，百物好收成」，在農耕時代，立春日的天氣好壞能預測全年農作收成狀況，如果立春當天是晴天，這一年五穀就會豐收；相反的，如果這一天下雨，作物就會歉收了。在命理開運上來說也是如此，「立春為啟」，「啟」代表著一年的開始，更象徵啟動好運的開端，若能把握立春時機進行轉運祕訣，就能為這一年的好運奠基加分！

一、立春新氣象，祈福旺旺旺

立春走新運勢，是萬物煥然一新的時節，不妨在立春前後一周的時間，到香火鼎盛的廟宇祈福敬拜，若有新計畫或新事物也可以在立春後進行。有佩戴開運飾品的朋友，除了祈福日，也可以在這天淨化以求好運。

二、保持好心情，心開好運來

立春這天盡量少發脾氣，避免與人爭執，抱著積極樂觀向上的精神，保持心情愉快，並至少對五個人說讚美的話，說好話、結好緣。更要清理辦公桌，保持整潔還有左高右低的格局。

三、養生宜養肝，健康迎吉祥

考慮春季陽氣初生，適合多吃一些辛甘發散品及一些養肝補肝的中藥和食品，如枸杞、丹參、元胡、大棗、蔥、香菜、花生等，不宜食酸收之味。另外，在春季每天早上梳頭兩百下是很好的養生保健方法，有助宣行鬱滯，疏利氣血，通達陽氣。

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