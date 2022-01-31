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春節拜拜教學／除夕拜「地基主」 命理師教你正確拜法

湯鎮瑋
（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）
（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

地基主又稱宅神、地主神、地主公、地靈公、厝宅公等，是住宅、房舍的守護靈，如同我們住家中真正的房東，統管家宅這片天地，拜地基主就是拜碼頭，祈求保佑闔家平安，廣招財源！

地基主一旦拜了，就要好好拜，繼續拜，直到沒有再在這間房子居住為止。若房子是向房東承租，不是自己的，一樣可以拜地基主。現代人一般忙碌，若是沒有時間拜，可選擇搬新家時，在管轄住家的土地公廟拜拜，稟告土地公即可。另外拜地基主是依照「門牌號碼」拜，不是跟著社區大樓一起拜；若有兩戶打通的情形，就是兩個門牌的地基主都要拜。

平日拜地基主時不用特別「許願」，但如果在賣房子時可先向地基主說明，若遇到有緣的人家，可加快成交速度。而什麼樣的情況需要拜地基主？

當家裡正入新宅、安神位，或裝修、施工、動土時需要拜，但可自行決定，並非一定要拜；一旦拜了就要持續拜到搬家為止。若想求得開工順利、動土順利，但平時卻沒有在拜地基主，亦可自行至住家管轄的土地公廟處祈拜祈求。

地基主怎麼拜？(圖：湯鎮瑋提供)
地基主怎麼拜？(圖：湯鎮瑋提供)

什麼節慶需要拜地基主？

除夕、清明、端午、中元節、中秋節、冬至等重要節日可拜。依傳統習俗來說，若因忙碌，可從中選擇三個節日（節氣）拜拜。

那麼拜地基主的方式如何呢？

不管地點是在大門口或廚房，都要朝屋內拜，案桌不用太高，約在膝蓋位置即可。時間在當日12時至下午3時前。拜拜的菜餚以家常菜為主，素食、魚肉、水果皆可。盛重的話可準備兩人份飯菜、三杯清酒、量杯裝8分滿的米成為香插，1或3柱清香即可。每間隔3至5分鐘添一次酒，總共添3次酒。沒有擲筊雖然可以，但至少要等到香燒超過1/3炷香的時間，才能開始擲筊，問地基主享用完菜餚了沒（擲一次即可，出現一正一反代表已經享用完畢）？接著可以開始收供品，並且燒化金紙。

阿湯哥拜拜小祕訣

「心誠則靈」一向是拜拜最重要的關鍵。

習俗上除了元宵節、清明節、端午節、中元節、重陽節、除夕等重要節日要祭拜地基主外，凡是搬新家、移居、安神後的當天下午也一定要拜地基主，營業店面則於拜土地公時順便拜地基主。地基主一向被視為陰神，所以祭拜應求簡單快速，以免時間久了引來一些不好的東西。

↓湯老師影片超詳細解說

來源：湯鎮瑋

端午節 房東 阿湯哥

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