影／他不懼暴風雪出外用餐 走到餐廳前見關店崩潰跪倒

一男名子冒著風雪出外用餐，好不容易走到餐廳，發現餐廳提早打烊，崩潰到抱頭跪地。取材自Instagram

加拿大多倫多士嘉堡（Scarborough）近期遭受暴風雪 侵襲，甚至一夜積雪深達60公分。當地一名男子冒著風雪來到一間餐廳前，才發現餐廳已關閉，失望到當場跪地數秒才起身離開。事後，店家透過監視器得知此事，在網路上發布影片，希望能找到這位忠實顧客。

根據外媒報導，1月17日多倫多士嘉保遭暴風雪侵襲，一家名為Nicey's Eatery的加勒比海風味餐廳，因考量員工安全問題而提早打烊。但一位不知情的男子踩著深達60公分的積雪，千辛萬苦的來到餐廳前，看到門上貼著提早關店的告示，男子懊惱崩潰跪到在地，數秒後才爬起低頭離開，身影十分落寞。

餐廳的華裔老闆娘Valerie Lai表示，事後因注意到餐廳門前有人走過的足印，好奇之下調閱監視器畫面查看，才發現在這麼惡劣的氣候下，竟會有客人冒雪前來，實在令她感動。於是將影片上傳網路，希望能找到這位忠實顧客，並可任選一份免費餐點做為補償，感謝男子對餐廳的支持。

老闆娘表示，事後有數人主動聯繫，聲稱自己就是那位顧客，餐廳也準備了一些問題用於辨別真假，可惜到目前尚未有人能夠正確回答問題，餐廳也因此事件獲得意想不到的宣傳效果。餐廳也繼續在Instagram上發布「追緝令」，希望神秘天使 能趕快現身。