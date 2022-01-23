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蜘蛛人重奪北美寶座 票房超越「侏儸紀世界、獅子王」

編譯徐薏茹／綜合23日電
索尼漫威英雄電影「蜘蛛人：無家日」上映第六周重返北美票房第一，並且晉升成為全球票房影史第六高的電影。圖為紐約國際動漫博覽會期間，許多動漫迷打扮成蜘蛛人。(美聯社)
索尼漫威英雄電影「蜘蛛人：無家日」上映第六周重返北美票房第一，並且晉升成為全球票房影史第六高的電影。圖為紐約國際動漫博覽會期間，許多動漫迷打扮成蜘蛛人。(美聯社)

索尼漫威英雄電影蜘蛛人：無家日」(Spider-Man: No Way Home)上上周讓出佔據一個月的票房冠軍寶座，退居第二名，然而新進冠軍「驚聲尖叫」(Scream)冠軍位子還未坐熱，上周再度被人氣超級英雄擠下，「蜘蛛人：無家日」上映第六周重返北美票房第一，並且晉升成為全球票房影史第六高的電影。

「蜘蛛人：無家日」上周北美票房進帳1410萬元，全球票房目前共累計約17億，超越「侏儸紀世界」(Jurassic World)和「獅子王」(The Lion King)；北美票房目前總計約7億2100萬元，躋身北美影史第四名。

「驚聲尖叫」上映第二周票房下滑59%，為恐怖片常見情況，第二周約賣出1240萬元，截至目前為止總票房累計5130萬元。

環球影業音樂動畫片「歡樂好聲音2」(Sing 2)上周排名第三，上映第五周票房收入為570萬元，全球票房累計2億4120萬元。

上周電影排名競爭並不激烈，蜘蛛人輕鬆打敗其他對手，國內僅兩部新電影上映，分別為「日月人魚：國王的女兒」(The King’s Daughter)及「誰可以這樣愛我」(Redeeming Love)，兩部皆非熱門強檔片，其中「日月人魚」早於2014年拍攝完畢，上映檔期不斷延後至今，中國女星范冰冰飾演片中人魚一角，然而因其2018年逃稅風波，恐將影響片中戲份。

Comscore資深媒體分析師德加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)表示：「這是非常緩慢的周末，1月通常不是電影的旺季，也許要再等一陣子才會有另一部熱門強片，但是一旦我們做到了閘門就可能開啟。」

電影 蜘蛛人 索尼

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