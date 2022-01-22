Omicron肆虐心慌慌 命理老師示範3招補運法

（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

當今世界受到病毒侵襲，而百業蕭條，人們的生活受到極大的考驗。面對大環境的動盪不安，多數人身心也深陷在恐慌低迷的狀況下，長期下來身體和心靈會有嚴重問題產生。在這不安定的現世，更要正視自己的身心狀態。

命理界阿湯哥 湯鎮瑋老師在新書《2022福虎生風開運農民曆》中教你用輕鬆簡單的小祕法打造好磁場，安定良好的個人風水，才能使身心日趨安穩，強健體質，心靈平靜。平時防疫 在家時，剛好可藉此轉換奔波忙碌為安定的能量，多做些靜心的活動、閱讀、聆聽鼓舞人心的音樂，或是重新布置居家環境，為解封後全新的計畫和目標，做好充足的準備。

化煞招財小古法：安忍水

遇到環境波動，磁場不安定時，人容易感到情緒不穩，可能導致血光之災發生，或無名病痛產生。除此之外，影響磁場的狀況還有：遇流年三煞方（2022年三煞方：東方、西南方、中宮）、家宅不安定（舉凡住家外動土、施工等）、有風水煞氣位置、睡臥在在病符方位。

想讓環境磁場安定平穩，可以擺放安忍水化煞除穢：

準備物品：容器（陶瓷、玻璃材質為佳，不可用銅、鐵類容器，大小不限）、粗鹽（精緻鹽、玫瑰鹽、海鹽皆可）、六枚硬幣（硬幣先清洗乾淨）、清水。

步驟一： 先將鹽倒入容器內，需倒入至容器約五分滿的量。

步驟二： 鋪平鹽巴，將硬幣鋪在鹽上，硬幣正反面不拘，排成圓形。

步驟三： 再倒入食用水至碗內，水位要高過鹽，約容器的六七分滿。

步驟四： 於祈福日時，再將安忍水放在三煞方或是有煞氣的位置，即完成布局。

安忍水。（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

【阿湯哥小提醒】

安忍水可擺放一年安定磁場，過程中若有鹽巴流溢出來，或看見鹽產生的結晶，代表化煞、逢凶化吉，穩定磁場。若是水因蒸發減少，可以再加水，錢幣生苔可換新的錢幣。

菩薩心法：藥師佛心咒

全稱是南無藥師琉璃光如來，與本師釋迦 牟尼佛、阿彌陀佛並稱「橫三世佛」，亦稱三寶佛，為東方淨琉璃世界的教主。藥師佛是賜予眾生健康和快樂的菩薩，祂曾發下12大願，讓眾生疾病消除，離苦得樂。常持誦藥師佛心咒，可以消災病散、健康長壽，使一切苦難眾生化解厄運，悉得平安和樂。藥師佛形象為全身藍色，相好莊嚴，左手持缽盛滿甘露，右手持訶梨勒果（訶子藥）。

【藥師佛心咒】

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拉扎薩穆 嘎爹梭哈

強健體魄：陽光日曬法

當覺得自己運氣消沉低迷，或是感到心情低落憂鬱，可以利用太陽日曬去除身心上的穢氣，利用大自然的能量改變自身的磁場，達到趨吉避凶的效果。

步驟一： 挑選一個陽光普照的日子。

步驟二： 中午以前由家門口往當日吉位方向走七步。

步驟三： 面向太陽，觀想陽光照射在眉心位置，約停留5分鐘，藉由太陽的極陽之氣，去除身心穢氣，進而能得到正能量，改善運氣。

【阿湯哥小提醒】

不知吉方位為何，可從農民曆中查詢到當日的喜神財神方位。