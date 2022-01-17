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羅密歐又登雜誌封面 帥氣造型直逼老爸貝克漢

記者吳曉涵／台北報導
大衛貝克漢和維多利亞貝克漢的次子羅密歐登上韓國版GQ雜誌封面。圖／摘自IG
大衛貝克漢和維多利亞貝克漢的次子羅密歐登上韓國版GQ雜誌封面。圖／摘自IG

大衛貝克漢和維多利亞貝克漢的次子羅密歐因為纖瘦時尚外型和繼承爸媽的姣好外貌，去年風光成為Saint Laurent形象代言人。而2022才剛開始，他就又取得了新的時尚里程碑—登上韓國版GQ雜誌封面。

這次在GQ封面上，羅密歐展現出難得一見的粗獷男人味，換上牛仔背心秀出壯碩手臂，寸頭造型也讓人回想起他老爸年輕時的帥氣模樣。另一組造型則是他擅長的優雅性感風，穿著Saint Laurent透膚蕾絲上衣，卻搭配牛津鞋，巧妙混搭頹廢與書卷味。而他的五官，則是被網友封為「男版維多利亞」，可以看出跟媽媽非常相似。

其實羅密歐平常主要時間都還是用來練足球，他可說是貝克漢家三個兒子中唯一繼承老爸衣缽的人。去年歐洲杯、歐洲足球聯賽期間，也都可以看到他和老爸一起現身看球的畫面，父子穿上西裝的合照每次都成為球場邊最吸引人的焦點。

雖然平常並沒有花太多時間餐與時尚活動，但這也不是羅密歐第一次登上時尚雜誌封面。去年差不多也是這個時間，羅密歐就曾登上義大利《L'Uomo Vogue》版封面。今年九月即將迎來20歲的他，在新的一年應該還會陸續有很多新的廣告或封面推出。

去年歐洲杯、歐洲足球聯賽期間，也都可以看到羅密歐和老爸一起現身看球的畫面，父子穿...
去年歐洲杯、歐洲足球聯賽期間，也都可以看到羅密歐和老爸一起現身看球的畫面，父子穿上西裝的合照每次都成為球場邊最吸引人的焦點。圖／摘自IG
羅密歐平常主要時間都還是用來練足球，他可說是貝克漢家三個兒子中唯一繼承老爸衣缽的...
羅密歐平常主要時間都還是用來練足球，他可說是貝克漢家三個兒子中唯一繼承老爸衣缽的人。圖／摘自IG
大衛貝克漢和維多利亞貝克漢的次子羅密歐登上韓國版GQ雜誌封面。圖／摘自IG
大衛貝克漢和維多利亞貝克漢的次子羅密歐登上韓國版GQ雜誌封面。圖／摘自IG
去年歐洲杯、歐洲足球聯賽期間，也都可以看到羅密歐和老爸一起現身看球的畫面，父子穿...
去年歐洲杯、歐洲足球聯賽期間，也都可以看到羅密歐和老爸一起現身看球的畫面，父子穿上西裝的合照每次都成為球場邊最吸引人的焦點。圖／摘自IG
羅密歐的寸頭造型也讓人回想起他老爸年輕時的帥氣模樣。圖／摘自IG
羅密歐的寸頭造型也讓人回想起他老爸年輕時的帥氣模樣。圖／摘自IG

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