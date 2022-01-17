羅密歐又登雜誌封面 帥氣造型直逼老爸貝克漢

大衛貝克漢和維多利亞貝克漢的次子羅密歐登上韓國版GQ雜誌封面。圖／摘自IG

大衛貝克漢和維多利亞貝克漢的次子羅密歐因為纖瘦時尚 外型和繼承爸媽的姣好外貌，去年風光成為Saint Laurent形象代言人。而2022才剛開始，他就又取得了新的時尚里程碑—登上韓國版GQ雜誌封面。

這次在GQ封面上，羅密歐展現出難得一見的粗獷男人味，換上牛仔背心秀出壯碩手臂，寸頭造型也讓人回想起他老爸年輕時的帥氣模樣。另一組造型則是他擅長的優雅性感風，穿著Saint Laurent透膚蕾絲上衣，卻搭配牛津鞋，巧妙混搭頹廢與書卷味。而他的五官，則是被網友封為「男版維多利亞」，可以看出跟媽媽非常相似。

其實羅密歐平常主要時間都還是用來練足球 ，他可說是貝克漢家三個兒子中唯一繼承老爸衣缽的人。去年歐洲杯、歐洲足球聯賽期間，也都可以看到他和老爸一起現身看球的畫面，父子穿上西裝的合照每次都成為球場邊最吸引人的焦點。

雖然平常並沒有花太多時間餐與時尚活動，但這也不是羅密歐第一次登上時尚雜誌封面。去年差不多也是這個時間，羅密歐就曾登上義大利 《L'Uomo Vogue》版封面。今年九月即將迎來20歲的他，在新的一年應該還會陸續有很多新的廣告或封面推出。