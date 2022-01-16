2022迎虎年 12生肖運勢一次看（下）

（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

馬：三合理想，真心至上

（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

事業運勢★★★

愛情運勢★★★

金錢運勢★★

健康運勢★★★★

屬馬朋友今年與流年地支呈三合之勢，固然無法與去年鴻運相比，不過時運仍堪稱理想！較為可惜的是沒有其他吉星加持，各方面運勢發展受限，務要事必躬親、融入團隊，將和合力量發揮到最大！

同時要警覺「白虎」、「飛廉」、「指背」、「地煞」等凶星影響，不利財運、事業、人際及健康，凡事不能心存僥倖，待人接物也要秉持真心誠意，虛假包裝或欺騙扯謊會讓你失去更多。

【事業】

與太歲相合，加上延續去年的強運相助，為事業運勢加分不少！只是凶星環伺，工作中仍不得打馬虎眼，要保持積極進取的態度，拿出屬馬朋友的活力熱情，與同儕團結合作，凡事需要親力親為，但沒必要單打獨鬥；也要抓住機遇，多向成功人士借鑒學習，不斷實現自我提升。不過防人之心不可無，不要輕易相信他人，尤其不要把還未定案的工作規劃昭告天下，以免遭人利用欺騙。

【愛情】

全年沒有對感情運勢有利的吉星，今年是戀愛發展較為平淡的一年。單身者對現在的獨身生活其實還滿享受的，雖然偶爾仍羨慕有人陪伴照顧，不過暫無心思積極尋覓另一半；對於親友介紹的對象，不妨以認識新朋友的心態，或許日後是個不錯的選擇。有伴者與另一半相處就像家人，平凡中愈見幸福，不過除了習以為常的陪伴，不妨主動製造浪漫驚喜，一份禮物、一句讚美，都可為愛情生活掀起心動漣漪。

【財運】

白虎星入宮，會引來不測風雲之憂、易有破財血光之災！幸虧今年歲運三合，多少能逢凶化吉，但是錢財耗損難免，建議不妨在年初時可以捐款助人，主動送財行善，減低災厄損失。正財方面，宜順應事業發展，該有的紅利績效不會少；偏財方面，投資 理財要謹慎觀望，不可一時衝動就進場，否則後果難以收拾。此外，購買物品時也要多關注細節，像是做工、品質、保存期限等，才不會吃虧上當。

【健康】

身體雖然沒有大病痛，但是「白虎為害，恐傷人囗」，在人身安全上要多所留意，舉凡外出、出差、探親、訪友、遊玩、甚至只是上下班途中等，均須集中精神、提高警覺，定要遵守交通規則，不可酒駕或疲勞駕駛，以策自身安全。此外，可做些緩和運動來放鬆與鍛鍊，如瑜伽、太極、超慢跑等等，有助排解負面情緒，身心更健康。

羊：超強運勢，可喜可賀

（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

事業運勢★★★★★

愛情運勢★★★★★

金錢運勢★★★★

健康運勢★★★★

整體運勢風水輪流轉，終於遠離犯太歲的風暴圈，來到吉星照拂的流年歲運，真是可喜可賀！在「天喜」、「龍德」、「紫微」、「地解」這幾顆強大幸運星的加持之下，可謂遇事呈祥、好運綿延，屬羊朋友今年事業、感情、財運都旺翻天啦！

最令人振奮的是，吉星之力強大到可化解大部分凶星，所以面對「暴敗」、「吞陷」、「亡神」、「天厄」、「天官符」等凶星也不用太過擔憂，保持平常心，該怎麼做就怎麼做，即使是意料之外的事，謹記初衷就對了。

【事業】

流年得超大貴人吉星照命，不但徹底擺脫去年衰運，好運更是一飛衝天、勢不可擋！想要在職場上有一番作為，一定要抓緊這一年的好機運！掌握了天時地利人合，能盡情施展個人才華，即使不擅長的領域，也得男性長官貴人一臂之力，未來前景看好，升職加薪是意料中事！身為當紅炸子雞，待人處事可不能心高氣傲的，否則容易被小人記上一筆，就算不是現在、也會在日後種下你大起大落的隱憂。

【愛情】

沉澱了一年，今年終於可以重新啟動愛情雷達啦！天喜吉星加持，感情運勢走向明朗，將迎來美好幸福的愛情春天！單身者人氣爆棚、追求者眾，不過屬羊朋友心思較為細密，有時可能顧慮層面較多，拿不定主意時就請男性長輩或友人幫忙釐清，局外人會看得更清楚。有伴者能夠從伴侶身上獲得溫暖的能量，而你也是對方的定心丸，雙方都能因彼此更加積極樂觀，感情也會更加圓滿。

【財運】

事業發展大好帶動了正財運，尤其是從事服務業的屬羊朋友獲利最多，正所謂人脈通錢脈，良好和諧的人際關係能帶旺業績，其他行業別的朋友也能在穩紮穩打之中鞏固基本盤，穩中求進！不過因為凶星作祟，在偏財運上就沒那麼順利，慎防詐騙陷阱，平時也要多留意父母長輩的用錢狀況，以免嚴重破財。此外，簽署合約文件時要再三確認，不可因信任而馬虎了事，以免遭受財運損失，更甚者還會引發官司。

【健康】

此年身心態勢良好，健康整體來說呈現上升，不會有太多需要擔憂的事情，心情輕鬆舒暢了，身體自然也能常保好狀態。雖然因為大環境關係，交際應酬已減少許多，不過還是會有大魚大肉的時候，提醒你要克制住口腹之欲，從平時就要調整飲食習慣，依個人狀態嘗試168斷食法或根治飲食等等，才不會給身體帶來負擔。

猴：歲沖運詭，變通能解

（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

事業運勢★★

愛情運勢★

金錢運勢★

健康運勢★★

進入壬寅虎年，代表屬猴朋友迎來沖太歲的年分，有「羊刃」、「浮沉」、「大耗」、「歲破」、「破碎」、「歲刑」等凶星雲集，將為各方面帶來不小影響與挑戰，註定是萬事變幻莫測、行事勞心勞力的一年，十分考驗應變能力。

幸而仍有「解神」、「天解」、「月空」、「驛馬」等消災解難之星幫襯，若能保持積極主動的心態、順應時局靈活變通，就容易找到問題的突破點，化解煞曜帶來的不利影響，不至於山窮水盡。

【事業】

屬猴朋友機靈反應快、也有很多小聰明，在職場上往往八面玲瓏，常有兵來將擋、水來土掩之勢；不過遇到沖犯太歲的年分，也得謙遜低調為上，以免過於投機反而害事，變得舉步維艱、處處受限！今年要甘願在職場中花費更多的時間和精力，用心在哪裡、成績就在哪裡，寧可多留意，也不要求速成，以免落人話柄犯小人。此外，主動求變也可減少沖太歲的不利影響，例如轉職跳槽或外派出差，都有可能發掘新機遇。

【愛情】

歲破之年凶星威力強大，不僅整體運勢較為動盪，感情運勢也恐怕遭受前所未有的挑戰！這一年對待愛情和婚姻時，不要有太多虛幻的想像，也不建議在這一年進行任何重大的人生決定，否則會容易失望和沮喪。另一方面，屬猴朋友的人緣雖好，但心中有自己的一把尺在，較為現實考量，面對感情時也是如此，即使再親暱甜蜜，也容易因錢計較傷感情，提醒你要將感情和錢財分開考慮，尋找與磨合出消費觀和金錢觀一致的人選，否則走不長久。

【財運】

破財虛耗的一整年，財運走勢並不樂觀，基本上只要不賠錢就是好消息了！今年各方面開銷較大、也有些意外支出，最好能在進入虎年之前就超前部署，做好新的年度開支規畫，先掌握已知的花用，如食衣住行、孩子教育經費、孝親費、人情世故往來、醫療健康等等，才有餘力應對突發狀況，節流是第一目標，切勿再大手大腳地消費。此外，偏財運很差，要避免接觸高風險投資，才不會引發金錢危機。

【健康】

受眾多凶星影響，今年健康運勢也處於起伏不安的狀態，本來就容易毛躁粗心的個性，更是變本加厲，不是很放空、就是超緊張！極端的情緒也讓身體健康亮起了紅燈！不妨尋求心靈的慰藉，像是打坐、瑜伽、參加宗教法會、聆聽佛曲音樂等等，讓心能靜定下來，止住厄運侵襲。還要提醒的是，今年不宜從事與水有關的活動，出外行車及人身安全也要特別謹慎，以防意外。

雞：先苦後甘，人脈關鍵

（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

事業運勢★★★

愛情運勢★★★

金錢運勢★

健康運勢★★★

屬雞朋友整體行運有先苦後甘之勢！總的來說，維持人脈和諧是為此年運勢加分的一大關鍵！

今年僅有一顆貴人吉星「月德」鎮守命宮，象徵遇見困難時，能得貴人相助，萬事可望得償所願。

同時面對「小耗」、「死符」、「劫煞」等流年凶曜威嚇，主要對財運、健康不利，若能運用人際和合之力、發揮吉星優勢，就有機會解除可能遇到的困境，不必太過憂心！

【事業】

事業運勢稍微下滑，但整體來說還算順利！今年仍有貴人助力、催旺人際，職場經營可說是左右逢源，屬雞朋友要撇除以自我利益為中心的態度，多多顧及旁人意見與感受，就能讓吉星效益發揮到最大，所遇困難均得貴人相助化解，工作發展再上一層。另外，最好為自己設立階段性的職場目標，累積理論知識和經驗，這樣才不會自滿於現況或短視近利，能更加有動力、持續進步。

【愛情】

心思細膩敏銳，對於感情也總要一番觀察、鎖定目標後才會出擊，不過一旦看準對象，便會使盡渾身解數來追愛。屬雞朋友今年在進入一段感情前，不妨多問詢長輩或年長友人的看法，能讓你少走些冤枉路；還沒有對象的單身者，親友就是你的戀愛貴人，能為你搭橋牽線、找到心儀對象；而有伴者難免有鬧情緒的時候，不過彼此在感情中都極為理性和成熟，能夠互相溝通交流想法，反而拉近彼此心的距離。

【財運】

受到「小耗」損財的負面影響，今年財運大不如前，日常開銷與往年相比會多出不少，看似金額不大，但加總起來也是一筆可觀數字，必須謹慎理財，合理分配好手中錢財，將損失降到最低。偏財方面務必要腳踏實地，在購買投資理財產品之時，要以安全穩健為主，不要輕信來路不明的理財產品，或可先請教信任的親友或專家，多方蒐集分析後再決定。此外，合作簽約時必須要謹慎對待，不可馬虎了事，以免遭受財運損失，可能還會引發官司。

【健康】

想要健康運勢穩定，就要著重留意生活細節，像是居家環境的整潔維護，尤其室內採光要明亮，居住者才能常保光明正向的心態，對身體健康也有好處；以及飲食上的保養，不妨請教專家或閱讀相關書籍，找到適合自己與家人年齡段的養生法，只要落實執行，就會有好成效。

狗：三合助運，不可輕心

（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

事業運勢★★★★

愛情運勢★★★

金錢運勢★★★

健康運勢★★★

整體來看，屬狗朋友擺脫去年刑犯太歲的影響，在今年得三合之助、加上「三臺」吉星加持，整體運勢回升，事業能獲賞識、感情有新發現、財運也有不錯發展。

比較可惜的是流年凶星一連串，像是「五鬼」、「官符」、「指背」、「地煞」、「飛符」、「吞陷」等等，主破財、事飛、人口不安、疾病、官司、背叛、遭陷害……。

必須提高警覺心，說話做事都要長心眼，不可滿於現況或疏於防範，才能留住好運！

【事業】

忠實可靠、豪爽直朗的行事作風是屬狗朋友在職場上的一大優勢，不僅容易獲得同儕與長官的信任，實際呈現的工作成果也常在水準之上。今年歲運三合加上三臺吉星助陣，事業表現可圈可點，不管是職位還是薪水分紅等，都可望大幅度提升。只是仍要謹防凶星，尤其要穩下容易沉不住氣的脾氣，衝動出頭會壞事，對人對事都要更有耐性、也要更細膩，避免留下把柄、反招小人作祟。

【愛情】

這一年沒有對感情有利的吉星出現，不過適逢和合太歲的年分，整體表現不算太糟。單身者不乏認識新朋友的機會，建議以開放的心、不預設一定要有什麼樣的結果，較能放鬆自在的享受一段關係，即使最終只是朋友的緣分，都將是滋潤人生的重要養分；有伴者則要重新學習信任伴侶、也學習成為能讓伴侶信賴的另一半，不要疑神疑鬼，一有不確定就提出來溝通，以免心結發酵成不可收拾的阻礙。

【財運】

今年擁催旺財祿的吉星入命、同時也出現會干擾損財的凶星，財運發展可說是吉中藏凶，不可大意！事業前景看好有機會帶來豐沛收入，正財運上揚指日可待；偏財運發展態勢也不錯，過去累積的人脈及經驗，能助你一臂之力，選擇最佳的投資理財方向。不過受凶星牽制，容易半路殺出程咬金，導致進展不順甚至功虧一簣，須提防暗地冷箭，影響錢財不聚。

【健康】

健康運勢雖受凶星暗中搗亂，但也不必過度擔憂，基本上少有重大疾病突襲，只要平時能夠提高健康養生的意識，有病及時治療，注重日常飲食作息保養，很快便能夠徹底痊癒。反倒要加倍留意的是此年情緒負擔較重，不要老是宅在家裡，疫情 許可之下，旅遊散心換個環境，能立刻擁有不一樣的心情，有利身心健康。

豬：有喜有憂，耐心周旋

（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

事業運勢★★★

愛情運勢★★

金錢運勢★★★

健康運勢★★★

今年對屬豬朋友來說很特別，既與流年太歲六合、卻也受到破太歲影響，運勢可謂好壞參半、有喜有憂！

遭受「天官符」、「孤辰」、「亡神」、「貫索」等凶星威脅，情緒容易起伏波動，也受縛於人情糾紛和情感糾葛，必須應時來調整待人處世的心態與方式，該來的躲不過，真心面對才不會陷於矛盾之中。

不妨借助「太陰」、「歲合」等吉星力量來擊退障礙，在女性貴人鼎力相助之下，耐心周旋，能見好結果。

【事業】

事業發展憂喜參半，屬豬朋友一向樂天知命、凡事講求順其自然，對於工作沒有太大企圖心，甚至有些得過且過的跡象，不過在今年可不能這麼沒要沒緊或求低空飛過就好，對每個任務環節都要再三確認、重視團隊合作，以免因個人疏忽大意而釀成差錯。此外，也要拿出你善於交際的手腕，維持好人脈，特別是與職場上的女性同事或長官保持友好關係，能保工作順利進行，並在重要時刻拉你一把。

【愛情】

今年面對感情走勢，最好抱著隨遇而安不強求的心態，會比較好過。受流年凶星影響，在人前仍是炒熱氛圍的開心果，實際上卻容易情緒不振、抑鬱低潮，只想大喊：心事誰人知！建議你在帶給朋友們歡樂的同時，更要照顧自己，無論唱歌、運動、大吃一場或大哭一回、找閨蜜麻吉倒垃圾說心事等等，一定要讓內心的負面有個出口，否則別說桃花戀情了，心門緊閉時談什麼都不會如意。

【財運】

財運有吉有凶的一年！流年入命的太陰是主靜、主藏的財星，代表今年對於理財要以儲蓄 、積聚為主，就能守住財庫，不可投機偏門或老想著要變什麼把戲，把錢放大，實實在在才不會落入坐吃山空的窘境。另一方面，凶星刑耗，意料之外的破財事件恐怕接踵而至，居家安全及外出人身安全都要及早做好萬全準備，謹記財不露白，一切簡約為要，也不要隨意邀請至親以外的他人到家中作客，以防不測。

【健康】

屬豬朋友不缺口福，只要吃得均衡，享受美食不是問題，就怕佳餚當前忘了節制，逞了一時口腹之欲，卻讓身體腸胃活受罪、甚至加重舊疾，要管好自己的嘴巴；此外，今年易焦慮、情緒化，還容易失眠、專注力差，不可逃避忽視，一定要求助，無論是看醫師、聽輕音樂、或運動鍛鍊、外出散心等等，穩定情緒，才能進而改善睡眠品質。