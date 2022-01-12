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蒙面男在雅典衛城拍性愛影片 希臘當局要揪幕後黑手

中央社／雅典11日綜合外電
雅典衛城被聯合國列為世界遺產。(美聯社)
雅典衛城被聯合國列為世界遺產。(美聯社)

網路上最近流傳一段影片，內容顯示兩名蒙面男子在聯合國列為世界遺產的雅典衛城（Acropolis of Athens）發生性行為；希臘官方今天矢言要找出此影片的幕後黑手。

希臘文化部發言人告訴法新社說，他們已針對這段錄影展開調查，儘快找出負責這次非法拍攝的人。

這部名為Departhenon短片的匿名製作人表示，帕德嫩神殿（Parthenon）象徵「民族主義、古代崇拜」和「父權」。他們並將兩男在雅典衛城的性愛場景描述為「政治行為」。

希臘文化部7日聲明指出：「雅典衛城的考古遺跡不適合行動主義（activism），或任何其他冒犯或表現出對古蹟缺乏尊重的行為。」

Departhenon片長36分鐘，最早於去年12月16日在北部第撒隆尼基大學（University of Thessaloniki）對小眾放映，但當時並未引發批評，直至本月7日在網路上出現，才引發一片撻伐之聲。

希臘演員協會（Greek Actors' Association）主席畢比拉斯（Spyros Bibilas）告訴ANT1電視台說：「身為希臘人，我感到慚愧。大家不能做什麼事都打著行動主義的名號。」

希臘國家博物館和考古遺址警衛工會，對他們所謂的「變態影片」表達出「憤怒和羞恥」。

他們先發制人擋下這類遺址維安水準的問題，表示他們面對人員配置不足窘境，因為財政部「幾乎不曾批准招募新警衛」。

第撒隆尼基大學並未向文化部通報這段影片內容，可能被捲入調查；目前校方並未對相關爭議作出任何反應。

雅典衛城是希臘最多觀光客造訪的地標。聯合國教科文組織（UNESCO）說，「雅典衛城建築群是古典精神與世界文明的普遍象徵，是古希臘遺留給全世界最偉大的建築與藝術綜合體。」

聯合國 觀光 博物館

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