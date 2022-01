買樂透中560萬美元不分家人 網友知情紛喊：不是混蛋

美國Reddit網路論壇的「我是個混蛋嗎?」討論板近日有網友發文,自稱他跟妻子買的樂透中頭獎,贏得驚人的500多萬美元彩金,隨後分享自己規劃怎麼還債與投資,並透露完全沒打算跟家人分享這一筆意外之財。示意圖。路透/Sipa USA

美國Reddit網路論壇的「我是個混蛋嗎?」(Am I the ASSHOLE?)討論板近日有一位網友發文,自稱他跟妻子買的樂透彩券中頭獎,贏得驚人的500多萬美元彩金,隨後分享自己規劃怎麼還債與投資 ,並透露完全沒打算跟家人分享這一筆意外之財,直問「我是個混蛋嗎?」

這名自稱24歲的Reddit用戶表示,他跟妻子的年紀都是24歲,每個月會出於好玩而買一張樂透彩券,「嗯,我們中大獎了。扣掉一次性費用跟稅金,我們贏得約560萬美元。償還我們的全部債務(學貸、房屋按揭貸款 、車貸)後,我們還剩下約500萬美元」。

發文者指出,70%的樂透得主會在幾年後破產 ,他自己從事金融業,不想成為70%的一分子,也絕不要再次不得不做一分真正工作。於是,夫妻倆將3百萬美元投資到一個共同基金、不動產投資信託(REITs)和優先股基金(Preferred Stock Funds)的組合,也就是一個非常穩定的放手式(hands-off)極低風險穩健回報投資法,再用2百萬美元購入一棟5百萬美元的公寓大樓,指公寓大樓有著現金流,將帶來低風險的高回報。

這位網友表示,當他將此事告訴家人時,覺得第一反應是他們對他和夫妻倆如何靠著這筆錢負起財務責任而激動,接下來卻開始談到一趟大型家族旅行以及他要如何償還他們的全部債務等等。這位網友隨後就跟家人解釋,「5百萬美元是很多,但不足以讓我能把錢分給家人,而他們氣炸了」。

這位網友說,他的家人們稱他在這個家不受歡迎了,而且他永遠不該再和他們說話了。「我覺得我身處正當的一方,因為我正在做對我和我妻子最好的事情,所以你們會覺得我是個混蛋嗎?」

從討論版可發現,這篇文章獲得標記為「不是混蛋」(Not the A-hole)。根據LADbible記者引述,一位網友留言指出,「你在家再也不受歡迎,就因為你沒給他們你的錢?這種為所欲為的態度令人噁心」。另一位網友也附議,「你家已跟你展示血不濃於錢(Blood is not thicker than money)」。

第三位網友則持平地表示,「我是肯定會把許多錢送給家人的那種人,但用這筆錢保障你的未來沒有一丁點是錯的」。