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入住旅館反而省更多？女大生曝搬離學生宿舍的理由

聯合新聞網／綜合報導
女大生入住旅館豪華雙人房年省4300英鎊（約5934美元）。（取材自TikTok）
女大生入住旅館豪華雙人房年省4300英鎊（約5934美元）。（取材自TikTok）

英國北安普頓大學（University of Northampton）20歲女大生泰勒（Tigerlily Taylor）日前分享自己捨棄學生宿舍、搬進旅館年省4300英鎊（約5934美元）的理由。

泰勒表示，疫情期間她不用每天都到學校上課，自然不用每天住校。學生宿舍一個月大間套房房租平均是620英鎊而旅館一晚住宿費為35英鎊，她每周只須住一晚，每個月住旅館雙人房平均花費140英鎊。

她每月旅館加上通勤費總共花費260英鎊，比起住學生宿舍省了360英鎊，算下來一年省4320英鎊。

英國許多大學生現在每周只需要到校幾天，其餘都在網上授課。若不是天天外宿，旅館依據入住天數付費的方式算下來可能更便宜。

但網友提到泰勒的省錢方式並不適用於天天都要住校的學生：「她每周只要外宿1天。學生宿舍算下來一天只要約21英鎊，實際上還是比飯店一天住宿費便宜。」

學生除了能在住宿費精打細算，英國比價網MoneySuperMarket經理索希（Jo Thornhill）建議大學生可開一個學生銀行帳戶，因為銀行常會提供學生像是免利息透支服務這類方案，再來就是每個月要規劃預算：「花光錢很容易，但要先存錢添購必需品，有餘裕才買其他物品。」

旅館 英國 疫情

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