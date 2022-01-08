影／愛上生存遊戲 80kg棉花糖女孩變超殺「軍武女神」

Lillianne葵迷上生存遊戲後甩開80多公斤的「棉花糖身型」，化身為48公斤的「軍武女神」。（取材自Instagram、TikTok截圖）

棉花糖女靠興趣改變人生，竟還成了鄉民女神？日本 女子Lillianne葵（りりあんぬ葵）原本擁有80多公斤的體重，圓潤的外貌也讓自己相當沒自信，但自從她迷上生存遊戲後，生活作息大轉變，不僅在「戰場」上找回苗條身材，更找回了自信感，甚至被鄉民們稱為「軍武女神」，擁有一票粉絲追隨。

26歲的Lillianne葵受朋友邀請踏入了生存遊戲的領域，沒想到自己竟「一試成主顧」就此深深愛上生存遊戲的快感。才經過短短一年半的時間，Lillianne葵便甩開了80公斤的「棉花糖身型」，靠興趣成功瘦身，找回48公斤的纖細苗條身材。

Lillianne葵迷上生存遊戲後人生大改變，不僅甩開80多公斤的「棉花糖身型」，還被封為「軍武女神」。（取材自Instagram）

Lillianne葵迷上生存遊戲後人生大改變，不僅甩開80多公斤的「棉花糖身型」，還被封為「軍武女神」。（取材自Instagram）

Lillianne葵表示，因為女性的軍事裝備數量稀少，她起初也是穿著男生尺碼的衣服，並背著重達8公斤的裝備在「戰場」奔馳，而且每次一玩就是5到6個小時。Lillianne葵透露，在玩生存遊戲時她常以電影主角的方式打扮自己，更會把自己想像成藝人安潔莉娜裘莉 ，興奮地在「戰場」上奔跑。

日本電視節目《めざまし８》也特別來採訪Lillianne葵，介紹她振奮人心的經歷，主持人也忍不住讚嘆，「看完比賽後，完全能了解妳變瘦的原因」。Lillianne葵在受訪時也透露，以前很胖的時候，只要一閒下來就會狂吃東西，「現在迷上生存遊戲後，一有空就會想要怎麼擴充軍備」，心態與生活作息都與從前大不相同。

Lillianne葵憑藉興趣反轉人生，雖然接觸生存遊戲才一年半多的時間，但她的的技術相當了得，狙擊能力也很準確，更被粉絲們封為「軍武女神」。Lillianne葵時常在Twitter、Instagram、TikTok…等社群 平台分享個人生活及遊戲經驗，獲得許多粉絲的關注。