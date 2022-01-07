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中國發行虎年郵票 網友卻吐槽無虎威、滿臉愁容

中國新聞組／北京8日電
中國郵政發行的虎年生肖郵票。（取材自微博）
中國郵政發行的虎年生肖郵票。（取材自微博）

中國郵政近日發行《壬寅年》虎生肖郵票，一套兩枚，全套面值2.40人民幣。不過，這套寫實工筆風格的「虎票」卻引起部分網友吐槽設計太醜。不少人質疑郵票上的老虎「沒有虎威」、「略顯憂鬱」、「一臉呆傻」。

紅星新聞報導，中國集郵有限公司作為發行方在官網介紹，1月5日發行的《壬寅年》特種郵票是中國生肖郵票第四輪中的第七套，虎的形象從「實」出發，得虎之天性，細緻詮釋了虎的美感。郵票延續了第四輪生肖郵票的設計理念，詮釋出「國」與「家」的概念。

發行方表示，第一圖名為「國運昌隆」描繪了一隻氣宇軒昂的上山虎形象，矗立遠眺、志存高遠，傳達出國家蒸蒸日上、滿懷雄心壯志的含義；第二圖名為「虎蘊吉祥」，描繪了面容溫婉的虎媽媽帶著兩隻小虎的溫馨場景，寓意兒孫興旺、家庭美滿。

中國郵政發行的虎年生肖郵票。（取材自微博）
中國郵政發行的虎年生肖郵票。（取材自微博）

不過在一位國家級畫家的弟子看來，郵票畫面上的老虎靈氣不足，氣勢有點弱，王者風範沒有體現出來。「不管是人還是其他動物，眼神可以直接表現出內在，圖中老虎確實太憂愁了。」

一位省級美術協會的畫家方先生則認為，郵票中的老虎沒有把老虎的特徵體現出來：第一幅老虎，結構比例不太對，腿畫得有點短，身子感覺畫長了，尾巴也比較粗。「這隻老虎畫得跟家裡的貓一樣略顯窘態，膽子看起來也比較小，不似人們引以為傲的山林之王。」

「第二幅老虎帶著兩隻幼崽，母老虎蜷縮在那裡，看起來可憐兮兮的，眼淚汪汪好像在等人來施捨東西。」方先生稱，這幅畫也沒有體現出老虎的本性，其骨骼也是鬆散的，斑紋沒有那麼規矩。

郵票作者馮大中稱，將原來第二枚郵票中的3隻老虎去掉了1隻，這樣顯得構圖更加豐滿，畫中突破了動物屬性，做了擬人化處理。

「動物也有喜怒哀樂，因此畫虎要破解這個密碼，突破它的動物屬性去畫，把它做擬人化處理，力求傳達出一種精神情感。」馮大中表示，自己平時創作的虎圖採用擬人化的藝術語言，注重刻畫虎的精氣神，這與生肖虎的文化內涵不謀而合，也是平時國畫創作與這套郵票設計的共同之處。

郵政

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