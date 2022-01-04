司機錯把汽車開上電車軌道 月台乘客看到目瞪口呆

土國媒體報導，正在伊斯坦堡托普卡匹站等電車的乘客們則對於一輛汽車從眼前開過似乎感到很驚訝，有些人甚至將身子往前傾以查看汽車去向。車子最後在月台邊停下，目擊民眾打電話通知警消，協助卡在電車軌道的汽車移走。路透/ISTANBUL MUNICIPALITY

法國2000年上映的電影《終極殺陣2：雷霆霹靂》（Taxi2）曾有一段汽車 追逐戰發生在鐵路軌道上，土耳其最大城市伊斯坦堡日前也出現類似場景，只見一位困惑的司機不小心將汽車沿著電車軌道開進電車站，讓月台上的乘客們看到目瞪口呆。

據報這起事件發生在2021年12月30日，地點是伊斯坦堡的法提赫區（Fatih district）。土耳其廣播電視公司國際頻道（TRT World）在社群媒體 寫道，當事人在主要道路錯過轉彎後，最終把車開上了電車軌道。

影片來源：聯合新聞網

監視器畫面顯示，當事人駕著汽車沿著電車軌道前進，正在托普卡匹站（Topkapi station）等車的乘客們則對於一輛汽車從眼前開過似乎感到很驚訝，有些人甚至將身子往前傾以查看汽車去向，車子最後就在月台邊停下。當地媒體稱目擊民眾打電話通知消防隊跟警察，協助卡在電車軌道的汽車移走。

TRT World表示，整起事件沒有人受傷，有網友留言慶幸沒有發生意外，卻也有不少網友將矛頭對準Google 地圖，留言稱「這是Google的結果」、「Google地圖或AI已經開始捉弄人們了，這只是開始」跟「天啊！千萬別信Google地圖」。