司機錯把汽車開上電車軌道 月台乘客看到目瞪口呆
法國2000年上映的電影《終極殺陣2：雷霆霹靂》（Taxi2）曾有一段汽車追逐戰發生在鐵路軌道上，土耳其最大城市伊斯坦堡日前也出現類似場景，只見一位困惑的司機不小心將汽車沿著電車軌道開進電車站，讓月台上的乘客們看到目瞪口呆。
據報這起事件發生在2021年12月30日，地點是伊斯坦堡的法提赫區（Fatih district）。土耳其廣播電視公司國際頻道（TRT World）在社群媒體寫道，當事人在主要道路錯過轉彎後，最終把車開上了電車軌道。
影片來源：聯合新聞網
監視器畫面顯示，當事人駕著汽車沿著電車軌道前進，正在托普卡匹站（Topkapi station）等車的乘客們則對於一輛汽車從眼前開過似乎感到很驚訝，有些人甚至將身子往前傾以查看汽車去向，車子最後就在月台邊停下。當地媒體稱目擊民眾打電話通知消防隊跟警察，協助卡在電車軌道的汽車移走。
TRT World表示，整起事件沒有人受傷，有網友留言慶幸沒有發生意外，卻也有不少網友將矛頭對準Google地圖，留言稱「這是Google的結果」、「Google地圖或AI已經開始捉弄人們了，這只是開始」跟「天啊！千萬別信Google地圖」。
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