我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

發布國內旅行「強制接種令」？拜登：會考慮

艾普斯坦「性侵島」總管有罪 名媛麥斯威爾大審判

埃及「數位開箱」木乃伊 不碰觸遺體 首揭法老王真面目

中央社／開羅綜合報導
考古學家進行數位開箱，首度揭開古埃及第十八王朝法老阿蒙霍特普一世的真面目。圖為阿蒙霍特普一世木乃伊的頭部3D電腦斷層掃描。（新華社）
考古學家進行數位開箱，首度揭開古埃及第十八王朝法老阿蒙霍特普一世的真面目。圖為阿蒙霍特普一世木乃伊的頭部3D電腦斷層掃描。（新華社）

古埃及第十八王朝法老阿蒙霍特普一世（Pharaoh Amenhotep I）木乃伊塵封3500多年後，由考古學家進行「數位開箱」，在不碰觸其遺體的狀況下，首度揭開這名法老的真面目。

阿蒙霍特普一世（在位時間是西元前1526年至西元前1506年）的木乃伊於1881年在埃及南部勒克索（Luxor）被發現，為保存面具和外層的花環，他是唯一沒有被考古學家解開繃帶的木乃伊。

本次研究由開羅大學放射線學教授沙林姆（Sahar Saleem）和知名埃及考古學家哈瓦斯（Zahi Hawass）領導。

古埃及第十八王朝法老阿蒙霍特普一世木乃伊。（中央社）
古埃及第十八王朝法老阿蒙霍特普一世木乃伊。（中央社）

根據旅遊與古物部（tourism and antiquities ministry）日前發表的聲明，「沙林姆和哈瓦斯使用X光技術、電腦斷層掃描，以及先進的電腦軟體程式，在不需觸碰木乃伊的狀況下，以安全、非侵入性的方式數位開箱阿蒙霍特普一世的木乃伊。」

「這次埃及研究首度揭露國王阿蒙霍特普一世的面貌、年齡、健康狀況，還有許多木乃伊製作和重新安葬的獨特技術。」

分析報告顯示，阿蒙霍特普一世是首位以雙臂交叉姿勢被製作成木乃伊、也是最後一個大腦未從顱骨中取出的法老。

3D電腦斷層掃描顯示，阿蒙霍特普一世有完整的健康牙齒。（中央社）
3D電腦斷層掃描顯示，阿蒙霍特普一世有完整的健康牙齒。（中央社）

阿蒙霍特普一世統治埃及期間曾數度發動戰爭。電腦斷層掃描顯示，他在35歲就過世，可能原因包括受傷或患病。

上一則

保養品換新裝 SK-II青春露虎虎生風、肌膚之鑰紅得豔麗

延伸閱讀

中國考古大會海外座談會 成功舉辦

中國考古大會海外座談會 成功舉辦
川普態度反轉鼓吹接種 票倉選民狂噓不買帳

川普態度反轉鼓吹接種 票倉選民狂噓不買帳
詭異~秘魯木乃伊身體蜷縮、雙手掩面 被五花大綁陪葬

詭異~秘魯木乃伊身體蜷縮、雙手掩面 被五花大綁陪葬
埃及大雷雨後毒群蠍入城 已螫死3人、逾450傷

埃及大雷雨後毒群蠍入城 已螫死3人、逾450傷

熱門新聞

德國女模艾蕾娜耶爾迪茲因為試穿伴娘服太好看，被新娘要求「別來婚禮」。（取材自Instagram@alenayildiz）

身材太好被新娘取消伴娘資格 女模傻眼：禮服妳選的

2021-12-26 01:21
美國有名婦女日前自歐洲返回美國，原本行李內裝有價值超過3000美元的禮物，不過抵達後竟然發現裡面的東西被「大量狗糧」取代。歐新社

被掉包？她托運行李裝滿3000元禮物 落地竟成「狗糧」

2021-12-27 02:18
日本網友養大白熊犬才6個月，就長到相當驚人的尺寸。（取材自推特）

大白熊犬養6個月「大到難以出門散步」 網：這是熊吧

2021-12-23 18:58
美國達美航空23日一班佛州坦帕飛往亞特蘭大的客機發生「不守規矩」的女乘客跟另一名男乘客起口角，隨後更朝著對方吐口水及出拳毆打他的頭部。據報導，這名女乘客在飛機降落後，隨即遭亞特蘭大警方逮捕及移交聯邦調查局。翻攝自YouTube、Instagram

影／女子搭機跟同航班乘客起口角 賞對方耳光又吐口水

2021-12-28 06:10
國際航空公司醫學顧問警告，隨著變種病毒Omicron現跡並漸漸成為主流變異株，搭乘飛機的旅客在旅途中染疫的風險是先前的兩到三倍。（美聯社）

搭機染Omicron風險是Delta 2到3倍 防疫這幾點快學起來

2021-12-22 03:21
一名女網友發現氣泡紙包著玻璃瓶蓋，就能輕鬆地打開。 (取材自臉書)

玻璃瓶蓋老是打不開 裹「這種紙」輕鬆開罐

2021-12-23 23:57

超人氣

更多 >
感冒、流感、新冠病毒差別何在？專家說明三者差異

感冒、流感、新冠病毒差別何在？專家說明三者差異
上海豪宅曝光「家裡都是錢」 張庭遭凍產挨罵：沒人性

上海豪宅曝光「家裡都是錢」 張庭遭凍產挨罵：沒人性
單日逾44萬確診 再創新高…兒童住院大增52% 紐約等5州最糟

單日逾44萬確診 再創新高…兒童住院大增52% 紐約等5州最糟
只靠一張紙條 法國養殖業者嚇阻小偷竊取生蠔

只靠一張紙條 法國養殖業者嚇阻小偷竊取生蠔
Delmicron是最新變種病毒？專家卻指：應該是誤會一場

Delmicron是最新變種病毒？專家卻指：應該是誤會一場