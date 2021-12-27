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接觸外星人做準備？NASA招募24名「神職人員」理由曝光

編譯徐榆涵／綜合報導
美國NASA正在招聘神職人員與宗家專家，以了解人類在發現外星人後會有何反應。Getty Images
美國NASA正在招聘神職人員與宗家專家，以了解人類在發現外星人後會有何反應。Getty Images

是否有外星人存在至今仍是未解之謎，但美國國家航空暨太空總署（NASA）正在招聘神職人員與宗家專家，以了解人類在發現外星人後會有何反應。

英國泰晤士報報導，美國神學研究中心（Center of Theological Inquiry，CTI）一項由NASA贊助的計畫正在招聘24名神學家，擁有生物化學博士學位的英國劍橋大學牧師戴維森（Rev. Andrew Davison）是其中一位獲邀的專家。他明年將出版新書《天體生物學與基督教教義》，書中探討「上帝會在宇宙其他地方創造生命與否」等問題，他相信，在地球以外找到其他生命的可能性愈來愈高。

曾任NASA天體生物學研究所所長的皮爾徹（Carl Pilcher）表示，NASA希望這些神學家思考以近代科學工具探討千百年來宗教傳統所考量問題的意涵。

皮爾徹說，宇宙中有無數個星系，推斷地球是唯一孕育生命的行星，並無法讓人信服。他表示，「當這個星系擁有超過1000億顆恆星，這個宇宙擁有超過1000億個星系時，這種說法是令人難以相信的。」

NASA 英國 太空

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