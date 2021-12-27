日本最北「麥當勞叔叔」 慘遭大雪活埋只剩顆頭

有「日本最北端」之稱的麥當勞店家，店外的麥當勞叔叔雕像，在近日慘遭大雪掩埋。取材自推特

冬天到來，強烈冷氣團襲擊日本 ，造成許多地方出現驚人的大雪。不少車輛或設施，都慘被埋在大雪底下。最近有位日本網友，就分享了一張在雪中拍下的影片，結果意外引起許多迴響。

日本推特網友「Asuka_Shiromaru」最近分享一張照片，在下滿大雪的畫面中，可以看到有個「麥當勞 叔叔」的雕像，全身已經完全被大雪所掩蓋，只露出一顆頭在外面，模樣不禁讓人莞爾。

這家麥當勞位於日本北海道的「稚內市」，稚內是日本最北端的城市，因此這家麥當勞也有著「日本最北端的麥當勞」之稱。Asuka_Shiromaru表示，其實店家平常相當勤於除雪，因此很少有像這樣的情況。不過也可以由此得知，這場大雪到底有多驚人。

許多網友紛紛表示「看起來冷爆了」、「我是稚內出身的，沒看過下雪下成這樣」、「太好笑了吧」、「白天還可以，晚上感覺燈照到的樣子會很恐怖」、「『麥當勞叔叔啊，現在正被雪埋著喔，大家也來一起被埋著吧』」、「看起來很像奶油蛋糕上面的草莓」、「這兩周雪下得超多」、「總覺得有點可怕啊」、「你看他都冷到臉色發白了」。

根據日本媒體「北海道ニュース」報導，北海道地區受到氣壓影響，在26日和27日最高溫 度都只有攝氏零下4度，因此各地的降雪現象恐怕還會維持一段時間，呼籲當地居民需要多加注意安全。