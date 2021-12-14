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蟲蟲吃塑膠 全球微生物被迫「進化」 可分解10種塑料

編譯張君堯／綜合報導
一項研究表明，全球海洋和土壤中的微生物正在「進化」以吃掉塑料，該研究掃描從環境中提取DNA樣本中發現的2億多個基因，並發現3萬種不同的酶、可以分解10種不同類型的塑料。(歐新社)
一項研究表明，全球海洋和土壤中的微生物正在「進化」以吃掉塑料，該研究掃描從環境中提取DNA樣本中發現的2億多個基因，並發現3萬種不同的酶、可以分解10種不同類型的塑料。(歐新社)

一項研究表明，全球海洋和土壤中的微生物正在「進化」以吃掉塑料，該研究掃描從環境中提取DNA樣本中發現的2億多個基因，並發現3萬種不同的酶、可以分解10種不同類型的塑料。

「衛報」報導，該研究是首次對細菌的塑料分解潛力進行全球大規模評估，其中發現被分析生物中有四分之一攜帶合適的酶。研究人員表示「發現的酶的數量和類型與不同地點塑料污染的數量和類型相匹配」，這項研究結果提供「塑料污染對全球微生物生態的可衡量影響的證據」。

瑞典查爾姆斯理工大學的澤連尼克教授（Aleksej Zelezniak）指出「我們發現多項證據支持這個事實，即全球微生物群的塑料分解潛力與環境塑料污染的測量密切相關，這是環境如何應對我們對其施加的壓力的重要證明」。另一名教授里梅克（Jan Zrimec）表示「我們沒想到會在這麼多不同的微生物和環境棲息地中發現如此多的酶，這是一個令人驚訝的發現，真正說明了問題的嚴重性」。

研究人員表示，過去70年塑料產量從每年200萬噸激增至3.8億噸，這刺激了微生物進化來處理塑料。海洋樣本中發現大約1萬2000種新酶，這些樣本取自67個地點和3個不同深度，結果表明「更深層次的分解酶水平始終較高，這與已知存在於較低深度的較高水平的塑料污染相匹配」。

土壤樣本則取自38個國家的169個地點和11個不同棲息地，最終發現1萬8000種塑料分解酶。研究人員指出「近60%的新酶不屬於任何已知的酶類別，這表明這些分子以『前所未見』的方式分解塑料」。

澤連尼克教授透露「下一步將是在實驗室中測試最有希望的候選酶，以密切研究它們的特性以及它們可以實現的塑料分解率」。

瑞典 DNA

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