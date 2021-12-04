1892年萊特兄弟俄州自行車店「受損嚴重」將被拆了

告示牌說明，這是飛機發明人萊特兄弟在俄亥俄州德頓市自行車店。(美聯社)

飛機發明人萊特兄弟(Wright Brothers)位於俄亥俄州 德頓市(Dayton)的一間自行車店，獲德頓市都市土地分區利用計畫覆議委員會以「受損嚴重、安全堪慮」為由同意拆除，這幢擁有129年歷史的建築，將正式走入「歷史」。

萊特兄弟於1892年建造的這間自行車店，早在今年9月就被提上拆除議程，但當時德頓市建物委員會否決申請，並鼓勵市政府將整修計畫納入該市的「重新發展計畫」(redevelopment project)，並針對這棟建物進行內部整修，結合文物活化宣傳以拓展觀光 人潮。

然而，此一決定遭到當地利益團體反對，認為不予拆除的決定將使「重新發展計畫」符合「歷史文物稅收抵免」的資格，指出建物委員會假借保護文物為由意圖圖利「重新發展計畫」；再加上這間自行車店損害非常嚴重，已經沒有修復價值，因此將自行車店不予拆除的決定上訴至都市土地分區利用計畫覆議委員會，覆議委員會最終以「建物委員會適用法規有誤」為由，以5：1的比數推翻建物委員會決定，全案確定，自行車店將擇日拆除。

萊特兄弟自行車店的產權幾經易手，從1892年至今，曾由兩間民營公司持有，直至20世紀下半葉才由德頓市政府取得所有權；早些年德頓市政府曾試圖將這間自行車店賣給開發商進行文物活化吸引觀光人潮，但因為建物結構受損，隨時有倒塌風險，遲遲無法通過結構及消防安全測試而作罷。