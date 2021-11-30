「外星人」偽裝丈夫想行房？密蘇里女牧師：遇到好多次
密蘇里州一位基督教「末世」（End Time）女牧師吉兒伯特（Sharon Gilbert）聲稱，一個爬行類外星人多次偽裝成她的丈夫闖入她的臥室，並試圖與她發生性關係。
吉兒伯特在節目上提到她跟丈夫結婚後不久，就遇見這個外星人。當時這個假扮成丈夫的外星人在床上現身，真正的丈夫躺在她旁邊。她感到很震驚，但還是詢問外星人：「你是誰？」吉兒伯特認為對方很明顯想跟她發生性關係。
外星人回答：「來吧，我是你的丈夫。」並自稱是「舊經」裡波斯帝國阿契美尼德王朝的國王亞哈隨魯（Ahasuerus）。
吉兒伯特說，這個外星人在五年內拜訪了她十次，試圖「利用她的自由意志做一些讓她遠離上帝的事情」。只有一次吉兒伯特說出耶穌的名字後，對方才離開。吉兒伯特指出自己能在腦中聽見那個生物的聲音，但當她祈禱時就能擊退這個外星人。
吉兒伯特透露自己在忍無可忍的情況下，正面迎擊外星人，才讓牠現出原形：「我伸出手抓住牠的臉說：『你是個騙子。耶穌是真實的』。後來發現假丈夫的軀殼底下是隻爬行動物。」
End Times preacher Sharon Gilbert says that an alien imitated her husband, and then it tried to have sex with her, and then it claimed to be Xerxes, and then Jesus got involved, and then the alien turned out to be a reptile with a posse of gargoyles. pic.twitter.com/aBqC2IMSqn— Hemant Mehta (@hemantmehta) November 23, 2021
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