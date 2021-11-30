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穩交15年還送跑車、付醫藥費 義球星為「假女模」欠債

體育新聞組／綜合報導
「維多利亞的秘密」巴西超模安布羅休。（取材自Instagram）
「維多利亞的秘密」巴西超模安布羅休。（取材自Instagram）

義大利42歲排球運動員卡薩尼加（Roberto Cazzaniga）自曝過去15年與一名假扮成「巴西超模」的女性瑪雅（Maya）交往、訂婚，甚至為了對方負債數千歐元。

卡薩尼加的朋友引介瑪雅後，雙方展開遠距離戀愛，平時靠電話聯繫感情。瑪雅拿內衣品牌「維多利亞的秘密」巴西超模亞歷桑德拉‧安布羅休（Alessandra Ambrosio）的照片作為自己的照片，讓卡薩尼加相信她也是巴西超模。

他們在15年間從未見過面，但卡薩尼加多年來一直送瑪雅諸如跑車這類名貴禮物，還提供她超過70萬歐元（約79.6萬美元）的「心臟病醫藥費」。

卡薩尼加日前接受訪談，公開講述自己的故事，坦承為此欠下了數千歐元的債務。他淚流滿面指出：「我債台高築，要徹底清醒並不容易。」

卡薩尼加的哥哥達尼洛（Danilo）表示先前看到卡薩尼加在黑暗的房間裡哭泣，一問才知卡薩尼加是因為心愛的瑪雅正在加護病房，等著接受心臟手術。

義大利當地媒體循線追查出「瑪雅」真實身分是住在義大利島嶼薩丁尼亞（Sardinia）的女性瓦萊莉亞（Valeria）。但瓦萊莉亞否認參與仙人跳，自稱是「瑪雅」的朋友。

瓦萊莉亞也拒絕回答自己收受卡薩尼加金援的原因，只說無論回答是什麼，都沒有人會相信她。義大利當局目前正深入調查此案。

義大利42歲排球運動員卡薩尼加。（取材自臉書）
義大利42歲排球運動員卡薩尼加。（取材自臉書）
義大利當地媒體循線追查出「瑪雅」真實身分是住在薩丁尼亞的瓦萊莉亞，但她否認參與仙...
義大利當地媒體循線追查出「瑪雅」真實身分是住在薩丁尼亞的瓦萊莉亞，但她否認參與仙人跳。（Le Iene影片截圖）

義大利 巴西 心臟病

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