為「英國天后」取消專輯隨機播放功能？Spotify喊願意

音樂串流平台Spotify的「隨機播放」一直是部分用戶習慣使用的功能,不過英國 歌唱天后愛黛兒(Adele)認為自己專輯中的歌曲應該按照他們設計的排序來聆聽,Spotify也採納建議將專輯頁面內的隨機播放移除。

CNN報導,愛黛兒近日發行暌違6年新專輯「30」,主打單曲「Easy on Me」更一舉打破Spotify單日播放次數最多以及英國單周播放次數最多的紀錄,不過傳出愛黛兒希望能讓聽眾感受「創作者排序歌曲的設計用心」,而Spotify官方也做出更動。

愛黛兒21日在推特 上表示「這是我在這多變產業裡的唯一請求!我們製作專輯時花了大把心思和想法在編排歌曲順序,我們的藝術講述了一個故事,而我們的故事應用我們編排的方式被聽見,謝謝你!Spotify!」。

This was the only request I had in our ever changing industry! We don’t create albums with so much care and thought into our track listing for no reason. Our art tells a story and our stories should be listened to as we intended. Thank you Spotify for listening 🍷♥️ https://t.co/XWlykhqxAy