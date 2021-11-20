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看起來很漂亮、清潔時卻痛苦 居家裝潢最雷4種設計

記者劉小川／台北報導
台上盆看起來漂亮，實際上卻不好用。圖／摘自Pexels
台上盆看起來漂亮，實際上卻不好用。圖／摘自Pexels

年底是居家裝潢的重點季節之一，許多人想要趕著過年前，有新家可以住，或是準備要搬新家，開始做裝潢設計。而在裝修師傅眼中，不少人喜歡做「4種設計」，剛做好時會覺得很漂亮，讓家裡氣質大加分，但時間一久，清潔打掃都會很麻煩，最後直接放棄，根本就是不該做的設計啊！

地雷一、鏤空設計

有些人家裡空間不大，有時候做一些屏風、裝飾牆、簡單隔板時，為了讓視覺通透感，可能會有鏤空設計，乍看起來很古典，或是很有東方風格，也讓人覺得很有品味。但是，鏤空的設計好看，另一方面就是「超難清潔」，日子一久，鏤空設計上都會堆積滿滿灰塵，清潔也很麻煩，根本讓人崩潰。

鏤空設計的家具，要想清楚清潔問題。圖／摘自Pexels
鏤空設計的家具，要想清楚清潔問題。圖／摘自Pexels

地雷二、水晶燈

喜歡奢華風格的人，都覺得家中都要裝有水晶燈，但如果平常沒有找專人清潔，水晶燈根本就很難清潔，而且不清潔的話，水晶燈容易堆積灰塵，原本透明光感，都會加上一層濾鏡，真的得要審慎思考。

水晶燈難清潔，灰塵也不少。圖／摘自Pexels
水晶燈難清潔，灰塵也不少。圖／摘自Pexels

地雷三、開放式收納櫃

家中的收納空間很重要，而很多人會喜歡開放式的設計，拿東西好拿，也會看起來展現品味，但是清潔上就是很麻煩，而且如果清潔不徹底，很容易被看出來，所以得要慎重思考。

開放式收納櫃，也收納了灰塵。圖／摘自Pexels
開放式收納櫃，也收納了灰塵。圖／摘自Pexels

地雷四、台上盆

喜歡優雅風格的人，在浴室都喜歡裝台上盆，也就是在一個平台上，再放洗臉盆，乍看很優雅與迷人，但是使用時，會發現台上盆，通常比較淺，且使用時，水容易潑灑出來，清潔很麻煩，真的要想清楚。

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