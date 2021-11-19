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台灣美食500盤評鑑 喜相逢11盤奪冠

記者高婉珮／台北報導
「500盤」單盤菜色「3盤」以上得主，金蓬萊遵古台菜餐廳的「蓬萊排骨酥」（左起）、Sinasera 24的「在地魚生態鏈系列」、晶華軒「鱈蟹西施泡飯」。前排則為喜相逢麵館的「皮蛋豆腐」，獲得2個盤子肯定。圖／500盤採訪團隊攝影
「500盤」單盤菜色「3盤」以上得主，金蓬萊遵古台菜餐廳的「蓬萊排骨酥」（左起）、Sinasera 24的「在地魚生態鏈系列」、晶華軒「鱈蟹西施泡飯」。前排則為喜相逢麵館的「皮蛋豆腐」，獲得2個盤子肯定。圖／500盤採訪團隊攝影

由青年質感刊物「500輯」主辦，邀請50位跨界名人評審共同評選的第一份台灣人觀點美食評鑑「500盤」，昨在台北晶華酒店盛大揭榜，全台293間餐廳獲殊榮。

其中位於台北東湖的私廚料理「喜相逢」，以9道菜一舉拿下11個盤子居冠；有「南台灣最難預約」之稱的屏東原住民料理餐廳AKAME則獲得9個盤子，名列第二。

君品頤宮、晶華軒、鄒記食舖則各獲8個盤子，並列第3，現場也同時公布「9大特別獎」得主。

首屆「500盤」美食評鑑最大特點是專注菜色討論。「500輯」發行人項國寧表示，過去的餐飲評鑑，大多以餐廳為主，比較像是複合性的餐飲概念，包括食物、裝潢、服務、管理等。但「500盤」是專門集中在食物本身的餐飲評鑑，讓大家的注意力回歸到餐盤上面。

評審之一的世界名廚江振誠表示，他覺得「500盤」是近年來的美食評鑑裡面，最接地氣、最貼近我們生活的美食評鑑。由在地的角度，來評台灣自己的味道；他強調，「500盤」甚至已不僅是美食評鑑，更像是我們對於台灣料理的集體意志展現。

若以單道菜來看，金蓬萊遵古台菜餐廳的「蓬萊排骨酥」與Sinasera 24「在地魚生態鏈系列」各奪下4個盤子最多；晶華軒「鱈蟹西施泡飯」、Liberté「酥皮松露澄清湯」、三分俗氣「砂鍋獅子頭」及PASTi TRATTORIA「阿瑪菲烤白帶魚捲煙燻起司」，則緊追在後，各獲得3個盤子。

頒獎典禮也同步揭曉「9大特別獎」得主，其中由江振誠主理的頂級餐廳「RAW」，以打造屬於這個世代的台灣味為本，拿下「創新概念獎」；蘭餐廳獲頒「最佳融合獎」；Taïrroir態芮「休息站的回憶」把大眾味覺經驗透過法式技巧呈現，贏得「台味再進化獎」。

另外，知名日料餐廳「祥雲龍吟」主廚稗田良平，從台灣風土與文化底蘊開始認識，以日本技法端出精準切合台灣的細膩佳作，拿下「落地生根獎」；持續開發在地食材的「Sinasera 24」行政主廚楊柏偉則獲頒「矚目新秀獎」。

EMBERS「構樹擂茶茶、花生豆腐、蝸牛」獲頒「台灣食材獎」；金蓬萊遵古台菜餐廳「蓬萊排骨酥」拿下「經典台味獎」；持續鑽研老菜譜復刻經典的「大三元酒樓」，則在多家老店中脫穎而出，獲得「經典老店傳承獎」；以餐食與調酒療癒著時髦男女的「貓下去敦北俱樂部」拿下「最接地氣獎」。

第一屆「500盤」 製表／500盤採訪團隊
第一屆「500盤」 製表／500盤採訪團隊

台灣 美食 原住民

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