白燈行紅燈停 巴黎「動態地面號誌」實驗 路人：更安全

巴黎15區實驗地面照明號誌近日公布首次汽車與行人行為調查研究，成效正面。許多汽車都更注意行人優先，行人在穿越馬路時也更安心。用路人也向中央社表示，希望能擴大使用範圍。（中央社）

巴黎15區外環道之前加裝創新實驗裝置「動態地面照明號誌」，隨交通號誌與日光調整光照強度，非常顯眼。近日公布的調查結果正面，行人大多覺得穿越馬路更安全，汽車 也更禮讓行人。

這次實驗是由巴黎市政府與研發單位布依格集團（Bouygues）的子公司Colas共同出資，特別選擇加裝在巴黎15區色維爾門（porte de Sèvres）外環道一側「複雜與時常壅塞」的十字路口，此處也是輕軌、外環道與地鐵 終點站的交匯處。

周圍的人行道紅綠燈口地面都被裝上了兩種LED燈照明，一種是綠燈可通行的白色燈條，另一種則是紅燈禁止通行的紅色燈條。

此外，距斑馬線前1.5公尺的車道上還有第三種地面照明標誌，也會同時亮起，目的是提醒汽車駕駛人尊重「行人優先」，並在人行道前停下來。

這個把LED燈鑲嵌在超平貼磚是最新的Flowell地面信號系統，Flowell的原型首次出現於2018年。過去幾年，他們在郊區、中型城市、都會區的複雜十字路口或信號標誌不夠清楚的交通要道上進行不同樣態的測試。

Colas近日公布在政府機構「風險、移動與規劃研究與專業中心」（Cerema）監督下所做的調查，內容指出，從夏季安裝到現在，巴黎15區的Flowell地面標誌系統似乎奏效，且已帶來改善。

來源：Groupe Colas YouTube

研究員就該路段安裝照明系統前後的行人與駕駛行為影像進行分析，Flowell計畫主持人高丹表示，兩者之間的改善情況非常顯著。

汽車駕駛尊重「行人優先」的比例從實驗安裝前的67%提升到94%；過去汽車紅燈停在距斑馬線1.5公尺遠安全距離的比例僅有28%，而安裝地面標誌後55%的汽車都與行人保持安全距離。

行人方面，紅燈時引導行人等待的紅色燈條無法顯著避免民眾違規穿越，因為等待綠燈通行的行人比例從安裝前的11%，僅微幅上升到16%。

但調查也表示，加裝Flowell前，59%的受訪行人覺得穿越馬路安全；而加裝後，有87%的受訪行人覺得穿越馬路安全，增加28%。

住在附近的工程師Linda就向中央社表示，她覺得這套新系統很不錯。「這個路口車多，交通危險，有了路面號誌之後，車子可以更清楚地看到什麼時候可通行，什麼時候須停下來」。她希望未來能擴大這套標誌系統的使用範圍，不過耗電也是需要考慮的因素。

Colas法國執行長梅林（Thierry Méline）向「巴黎人報」（Le Parisien）解釋，「Flowell的目的是希望在對的時間，向不同用路人提供正確訊息」。

目前這套創新動態信號系統仍在實驗階段，且因為法規因素還無法商業化推廣。梅林解釋，他們現在有內政部 與交通部的暫時核准進行實驗，並希望能於明年獲得核准正式上路。