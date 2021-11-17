呼叫鏟屎官 新發明讓貓狗致電飼主改善焦慮

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鏟屎官不在家時，寵物想念主人怎麼辦？英國與和芬蘭的動物科技專家今天表示，他們發明了一項新裝置DogPhone，將能讓家貓家犬致電主人。

法新社報導，當寵物搖動裝有加速度感測器的球時，感測器會觸發鄰近筆電，撥打視訊電話給主人。

格拉斯哥大 學（University of Glasgow）的希斯基-道格拉斯（Ilyena Hirskyj-Douglas）在她的拉布拉多犬「查克」（Zack），以及芬蘭阿爾托大學（Aalto University）同事的幫助下，發明這一幫助孤單寵物減輕痛苦的裝置。

希斯基-道格拉斯示範如何用球打電話的模式給「實驗室助理」查克觀看後，這隻拉布拉多犬在16天中用原型裝置聯繫了主人，並炫耀牠的玩具。

希斯基-道格拉斯是一名動物與電腦互動專家，她接到視訊電話後，向查克展示她的辦公室、一家餐館和一個街頭藝人，促使查克走近螢幕。

希斯基-道格拉斯表示：「當然，我們無法確切得知，查克是否有意識到搖動球與打電話之間的因果關係，或是有一些看似偶然的互動，實際上是牠的無意之舉。」

她說：「然而，很明顯地，在某些情況下，牠確實對牠看到的（事物）感興趣，而且牠表現出的一些行為，與我和牠真的在一起時的行為相同。」

許多寵物在封城 期間習慣了與飼主長時間相處，如今多國逐步解封，民眾也較常外出，研發團隊希望正進一步測試的DogPhone，可以幫助緩解「疫情 狗狗」遭受的分離焦慮症。