北海道絕美楓紅？被網友抓包「修過頭」 實際景況曝光

日本地圖資訊公司ZENRIN日前在推特貼出一張「五稜郭公園」楓紅照，但被質疑後製將楓葉修得太紅。(取材自Twitter)

日本 地圖資訊公司ZENRIN日前在推特 貼文表示，「秋天的五稜郭也是如此美麗」，並附上一張「五稜郭公園」楓紅照；不過，因為楓紅太過鮮豔，遭網友質疑照片「後製過頭」。

ZENRIN承認照片經過後製，並對「招致誤解貼文」致歉。

日本放送協會（NHK）報導，ZENRIN本月10日在推特貼文，還附上一張北海道函館市知名觀光 景點「五稜郭公園」的俯瞰全景照，可以看到內部鮮豔無比的楓紅景緻。

這則貼文在網路上造成話題，至今已有14.4萬人按讚、4.1萬人轉傳分享。

不過，部分日本網友留言「（楓紅）也太紅了」、「過分後製的照片會產生誤解」等，相繼有網友質疑照片經過後製。

對此，ZENRIN透過推特表示，這張照片是員工所拍攝，且經過後製，「由衷對貼文招致誤解致歉」。

有網友分享實景拍攝的「五稜郭公園」楓紅照，顏色並沒有如此艷麗。(取材自Twitter)

ZENRIN人士接受NHK記者採訪時說，因為風景非常美，為凸顯美景做得太過頭了，未來不會再發生類似情況。

五稜郭公園旁的五稜郭塔負責人說，實際上的楓紅不會那麼鮮豔，希望大家在分享時，不要貼出會讓人誤解的照片。