我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜習會登場前 王毅與布林肯先熱線「要求明確反台獨」

全美9月440萬人離職 4大原因讓就業市場持續失衡

北海道絕美楓紅？被網友抓包「修過頭」 實際景況曝光

中央社／東京13日綜合報導
日本地圖資訊公司ZENRIN日前在推特貼出一張「五稜郭公園」楓紅照，但被質疑後製將楓葉修得太紅。(取材自Twitter)
日本地圖資訊公司ZENRIN日前在推特貼出一張「五稜郭公園」楓紅照，但被質疑後製將楓葉修得太紅。(取材自Twitter)

日本地圖資訊公司ZENRIN日前在推特貼文表示，「秋天的五稜郭也是如此美麗」，並附上一張「五稜郭公園」楓紅照；不過，因為楓紅太過鮮豔，遭網友質疑照片「後製過頭」。

ZENRIN承認照片經過後製，並對「招致誤解貼文」致歉。

日本放送協會（NHK）報導，ZENRIN本月10日在推特貼文，還附上一張北海道函館市知名觀光景點「五稜郭公園」的俯瞰全景照，可以看到內部鮮豔無比的楓紅景緻。

這則貼文在網路上造成話題，至今已有14.4萬人按讚、4.1萬人轉傳分享。

不過，部分日本網友留言「（楓紅）也太紅了」、「過分後製的照片會產生誤解」等，相繼有網友質疑照片經過後製。

對此，ZENRIN透過推特表示，這張照片是員工所拍攝，且經過後製，「由衷對貼文招致誤解致歉」。

有網友分享實景拍攝的「五稜郭公園」楓紅照，顏色並沒有如此艷麗。(取材自Twitt...
有網友分享實景拍攝的「五稜郭公園」楓紅照，顏色並沒有如此艷麗。(取材自Twitter)

ZENRIN人士接受NHK記者採訪時說，因為風景非常美，為凸顯美景做得太過頭了，未來不會再發生類似情況。

五稜郭公園旁的五稜郭塔負責人說，實際上的楓紅不會那麼鮮豔，希望大家在分享時，不要貼出會讓人誤解的照片。

推特 日本 觀光

上一則

11月13日星座運勢 金牛有機會獲利 雙子有意外之財

延伸閱讀

大阪超級市場東灣佛利蒙盛大開幕

大阪超級市場東灣佛利蒙盛大開幕
北海道消防栓為何五顏六色？官方解釋原因：絕不用白色

北海道消防栓為何五顏六色？官方解釋原因：絕不用白色
科技人胡立民斜槓 佛利蒙日本超市開幕

科技人胡立民斜槓 佛利蒙日本超市開幕
NBA／巴克利堅持不玩推特 杜蘭特：我就愛跟球迷互動

NBA／巴克利堅持不玩推特 杜蘭特：我就愛跟球迷互動

熱門新聞

「灑鹽哥」豪華牛排館徵廚師。(取材自Instagram)

「灑鹽哥」牛排館徵廚師 時薪相當餐廳馬鈴薯泥價格

2021-11-05 02:22
好市多出售的名牌服裝價格優惠，吸引消費者。（本報資料照片／記者韓傑攝影）

好市多「沒試衣間」怕買錯 員工傳授1招：快又方便

2021-10-30 23:02
亞馬遜創辦人貝佐斯和女友桑切斯6日參加一場慈善晚宴時，被人拍到桑切斯跟好萊塢巨星李奧納多狄卡皮歐貌似「一拍即合」地相談甚歡。影片放上推特後，引發網友熱議跟大肆轉發。畫面翻攝：Twitter/Variety

影／女友幾乎貼到他身上 貝佐斯貼照「警告」李奧納多

2021-11-09 05:48
一名美國論壇Reddit用戶「SlicedUpBeef」分享了她去登達士峰旅行的照片，卻發現照片背景裡出現了一位消瘦、站姿不自然，激似長髮女子的人影。（取材自Reddit／SlicedUpBeef）

巧合？失蹤遊客攀升 她驚見登山照浮現「詭異女子」

2021-11-07 20:15
網友分享在好市多買到的「禦寒神物」。（取材自臉書）

好市多「禦寒神物」？網分享：一開馬上就睡熟

2021-11-10 02:50
一名人妻大膽爆料丈夫的仕途順遂「是靠她和丈夫的老闆發生關係」才換來的。（示意圖／ingimage）

老公以為升官發財都是靠自己 妻坦承：我睡了他老闆

2021-11-04 21:45

超人氣

更多 >
槍殺鄭少雄18歲兇嫌落網 芝警提控一級謀殺罪

槍殺鄭少雄18歲兇嫌落網 芝警提控一級謀殺罪
痛失愛子 鄭少雄母親情緒崩潰 正趕辦簽證來美

痛失愛子 鄭少雄母親情緒崩潰 正趕辦簽證來美
影／驚人行車糾紛…見對方亮武士刀 這位駕駛抄步槍

影／驚人行車糾紛…見對方亮武士刀 這位駕駛抄步槍
紀夢奇命案宣判 兇嫌二級謀殺 監禁28年

紀夢奇命案宣判 兇嫌二級謀殺 監禁28年
華女球場被打腦震盪 施暴女父親前NBA球員公開道歉

華女球場被打腦震盪 施暴女父親前NBA球員公開道歉