雪梨25歲女子抽中完整接種疫苗首獎 成為百萬富婆

澳洲 SBS廣播網報導,雪梨25歲完整接種新冠疫苗 的華人女子喬安妮.朱(Joanne Zhu)抽中「百萬澳元疫苗」(Million Dollar Vax)活動首獎,獲得100萬澳幣(約73.9萬美元),一夜之間成為百萬富婆。

朱女士說,中了百萬澳元大獎後,「我想讓家人坐頭等艙從中國飛來(澳洲),讓他們在五星級酒店過春節」。此外她還會將獎金用於投資 賺更多錢。

A student from Sydney has become a millionaire at the age of 25 just for having both COVID jabs. Joanne Zhu won the million-dollar jackpot, a campaign launched to help boost national immunisation rates. https://t.co/5zYfOfohG3 #7NEWS pic.twitter.com/ZmwG7IAfAZ