雪梨25歲女子抽中完整接種疫苗首獎 成為百萬富婆

雪梨25歲完整接種新冠疫苗的華人女子喬安妮．朱（Joanne Zhu）抽中「百萬澳元疫苗」（Million Dollar Vax）活動首獎，獲得100萬澳幣，一夜之間成為百萬富婆。取材自推特

澳洲 SBS廣播網報導，雪梨25歲完整接種新冠疫苗 的華人女子喬安妮．朱（Joanne Zhu）抽中「百萬澳元疫苗」（Million Dollar Vax）活動首獎，獲得100萬澳幣（約73.9萬美元），一夜之間成為百萬富婆。

朱女士說，中了百萬澳元大獎後，「我想讓家人坐頭等艙從中國飛來（澳洲），讓他們在五星級酒店過春節」。此外她還會將獎金用於投資 賺更多錢。

A student from Sydney has become a millionaire at the age of 25 just for having both COVID jabs. Joanne Zhu won the million-dollar jackpot, a campaign launched to help boost national immunisation rates. https://t.co/5zYfOfohG3 #7NEWS pic.twitter.com/ZmwG7IAfAZ — 7NEWS Melbourne (@7NewsMelbourne) November 7, 2021

共有274萬4974名澳洲人在接種疫苗後登記參與這一活動。

朱女士受訪時說：「我是在做夢嗎？這是真的嗎？我都不敢相信。」

「百萬澳元疫苗」活動由慈善家和企業組成的團體「百萬澳元疫苗聯盟」發起，旨在推動全澳新冠疫苗接種率達到80%的目標。這一目標已於6日達成。

該聯盟發言人溫克勒（Craig Winkler）說，聽聞朱女士獲獎後的反應是無價的，「我們所有支持這項運動的人都為它所取得的成就感到無比自豪，最終宣布得獎者真是太好了」。