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CIA曾斥資2千萬元研究火星 更請靈媒找百萬年前火星人

編譯中心 / 綜合報導
美國中央情報局（CIA）近日解密大量機密文件，並承認曾經耗資兩千萬美元（約新台幣5.5億元）研究火星以及外星人。(ingimage)
美國中央情報局（CIA）近日解密大量機密文件，並承認曾經耗資兩千萬美元（約新台幣5.5億元）研究火星以及外星人。(ingimage)

外太空充滿奧秘，許多科學家一直尋找外星人存在的跡象。美國中央情報局（CIA）近日解密大量機密文件，並承認曾經耗資2000萬美元研究火星以及外星人。更有一位參與計劃的靈媒表示，曾經看見百萬年前的火星人，為了躲避星球上的風暴，在避難所中「冬眠」。

根據英國《太陽報》報導，過去美國認為蘇聯也在進行相同的研究項目，為了解敵人的計畫，美國政府在馬里蘭州（Maryland）成立秘密部隊機關。該計畫為「星際之門」（Stargate），其中「火星探索」（Mars Exploration）的實驗在1984年5月22日進行，CIA與一位未具名的靈媒合作，希望可以透過對方「冥想」的超能力，探索百萬年前火星上的生活場景、尋找外星人。

該靈媒表示，他在100萬年前的火星上看見許多巨型金字塔、方尖碑、道路系統，還有避難所等設施，並進一步指出，「避難所裡有很多不同的房間，裡面幾乎沒有任何傢俱或東西」。他猜測，當時的火星人歷經嚴峻的風暴，因此在避難所裡面冬眠。同時，該靈媒描述火星人的外貌，「非常高但也非常瘦，十分古老的人們，正在死去」，並稱「他們的時代已經過去」。

不過，曾經參與多達450項任務的陸軍老兵麥克默尼格爾（Joseph McMoneagle）說，「98%被找來的靈媒都是瘋子」，認為靈媒的能力並不準確。

在CIA針對計畫的Q&A中表示，計畫在1948就出現在官方文件上，直到1972年才正式立案，並在1977年將計畫交給美國國防情報局（DIA），最初計畫名為「星際之門」（STARGATE），後改名為「烤架火焰」（GRILL FLAME）。在1990年代中期，DIA將該計畫交還給CIA後，CIA認為這類遠距觀察能力「過於不可靠且不一致」，無法用於情報蒐集任務，因此決定中止該計畫。

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